王君馨拍片大談「朋友點揀好」　自爆險被前度好朋友呃上床

朋友是生命中不可缺少的一部分，好朋友會成為你強大的後盾，在你失意時給予鼓勵和支持。相反，壞朋友會利用你甚至傷害你，王君馨（Grace）在個人YouTube頻道大談「朋友點揀好？」她列出好朋友的三大條件，更自爆曾被朋友欺騙的經歷。

Grace在個人YouTube頻道大談「朋友點揀好？」（王君馨YouTube影片截圖）

君馨認為能成為好朋友要符合三大條件，第一點是誠實，真朋友是會用心地關心對方，向你坦白說出真話，並不會盲目去認同：「我問佢意見，雖然我未必啱聽，但你知道係需要聽。唔會驚講好真嘅說話，或者成日話你啱。」

第二點是季節性的，有些朋友會因為工作而變得親近，但當時間過去，你們會愈來愈少聯絡。Grace亦曾因此而傷心：「我以為很親密，但你又唔搵我，會妒忌同唔開心。」慢慢她便明白到朋友是有分季節性以及長期的，一世的朋友是只要你需要他，他便會立即放下手頭工作來找你。

第三點是價值觀一致，事情的對與錯看法要相似。當你與對方分享秘密時，如果核心價值觀很不同就很難繼續談下去：「如果佢覺得只要自己好，踩住人上位係冇問題，呢啲朋友傾唔到去最深入嘅話題。」

點撃睇君馨被朋友欺騙的經歷。

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而君馨亦自爆曾被前度的男性朋友欺騙、利用。當年只有16歲的Grace與前度分手後，這位男性朋友便經常開解她，更邀請她一起健身散心，慢慢Grace便把對方當作大哥哥。後來大哥哥介紹了一位紅色頭髮、嘴唇豐厚的女生給Grace認識，希望她可以學習成為一位更強的女性，而Grace亦覺得這位女生非常有魅力和性感。漸漸地，君馨發現對方是一名Dominatrix（女性施虐者），她認為君馨有潛質並有意邀請入行，不過Grace斷言拒絕：「同唔識嘅男人喺同一間房，佢畀錢我去懲罰佢，情況可以變得好差。」

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這位女生又教她利用小招數去引誘及控制別人，從而得到自己想要的東西。直到有一日，這位大哥哥說如果想之間的關係更昇華，可以嘗試跟他拍拖，令Grace決心疏遠他們，自此沒有再見面：「點解我嘅新經驗係要同佢拍拖？我覺得變咗佢哋嘅玩偶，利用我去接近唔同人。佢想掌管我，編咗一堆大話要我同佢一齊。我真係好討厭男人用任何藉口去呃人上床，真係要非常小心呢類人。」