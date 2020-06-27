劉以豪身份被騙徒冒用　開設假IG帳號企圖騙取1萬港元

由台韓兩大男神劉以豪，李昇基出演的Netflix旅遊實境綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》終於在昨天（26/6）正式上線，他們探訪七個城市，突破語言隔閡挑戰不同任務。兩位男神放低偶像包袱，在鏡頭前盡展真性情，令一眾網民看得非常開心，更一度在網上掀起熱話。

台韓兩大男神劉以豪，李昇基出演的Netflix旅遊實境綜藝節目正式上線。（Netflix官方圖片）

而近日，有騙徒就利用劉以豪的名氣，冒用他的英文名字設立「山寨」IG帳號「jasperliu88」，私訊粉絲並企圖詐騙4萬元新台幣（約1萬港元）。假帳號以劉以豪的照片當頭像，簡介中自述為台灣演員、模特兒及音樂人。共有73篇帖文，但只有66位追蹤者。

騙徒冒用劉以豪的英文名字設立山寨IG帳號「jasperliu88」。（IG截圖）

騙徒利用假帳號以簡體字私訊粉絲，要求對方滙款1萬元人民幣到管理公司註冊，當粉絲提出質疑時，對方竟回「沒有」，並解釋「一旦您註冊，將成為我的受益人」。粉絲隨即向經理人公司求證，公司再次重申，劉以豪的IG僅有一個，帳號為「ryu19860812」，而且是有官方認證的，請粉絲務必小心不要受騙。劉以豪亦呼籲粉絲要好好保護自己，關注有藍tick的官方帳號，並避免與其他帳號有互動。

點撃睇男神劉以豪近照：