馬國明入行廿年做足13次醫生　吳啟華演程至美夠經典

無綫（TVB）翡翠台深夜重播經典醫療劇《天涯俠醫》，不少觀眾捱眼瞓都要重溫。數到在TVB劇集中飾演醫生，大家必定聯想到《妙手仁心》中的程至美（吳啟華飾），他是一名腦外科高級主診醫生，不單只醫術高明，而且性格隨和、做事認真有自信。當年成功迷倒不少女性，其經典程度更令吳啟華與程志美劃上等號。之不過，吳啟華飾演醫生的次數並不多，他隨後在《On Call 36小時II》飾演病理科顧問醫生，並與年齡相差24年、當年只有25歲的朱千雪展開一段父女戀。

點撃睇吳啟華飾演醫生：

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憑着《白色強人》唐明醫生一角勇奪視帝的馬國明，原來同醫生都非常有緣，入行20年曾出演12次醫生，連埋下月他開拍的《兒童醫院》，即將會是他第13度飾演醫生，有網民笑言馬明醫生的年資長達3000年，連程至美都要甘拜下風！

點撃睇馬明演過的醫生角色：

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數到醫生之最，就當然是有「TVB御用醫生」之稱的郭田葰，根據網民非正式統計，他曾出演33次醫生，其中包括《On Call 36小時》、《拆局專家》、《愛回家》，《白色強人》等等。而他亦是飾演得最專業的一位，勁過馬國明及吳啟華，全因他前職的確是位急症室醫生。郭田葰因為有做急症室的經驗，在拍攝現場中成了大家的榜樣，由劇本創作、現場拍攝到後期剪接，他都給予不少專業醫生意見，在幕後花了不少功夫。

點撃睇「TVB御用醫生」郭田葰：