【香港舞台劇獎】葉德嫻初踏台板即獲殊榮　演賤格母親奪「女配」

《第二十九屆香港舞台劇獎》頒獎禮今晚（27/6）在香港大會堂音樂廳舉行，金像影后葉德嫻（Deanie姐）憑PROJECT ROUNDABOUT《親親麗南》奪得「最佳女配角（悲劇／正劇）」，而《親》劇亦獲得「年度優秀製作獎」，與《5月35日》、《如夢之夢》以及《四川好人》等並列，非常犀利。
在《親親麗南》中，葉德嫻飾演年屆70歲的Mag，與飾演40歲Maureen的蘇玉華是母女關係，故事中兩人矛盾愈演愈烈，當中葉德嫻出了不少「陰招」令蘇玉華永遠留在自己身邊，使她不能隨潘燦良飾演的角色遠走他方，非常賤格。
葉德嫻憑《親親麗南》角色Mag奪得《第二十九屆香港舞台劇獎》「最佳女配角（悲劇／正劇）」。（劇照）
第二十九屆香港舞台劇獎得獎名單
1. 最佳製作
《5月35日》 六四舞台
監製：列明慧、張家弘、黃懿雯
2. 最佳導演 (悲劇 / 正劇)
李鎮洲 《5月35日》 六四舞台
3. 最佳導演 (喜劇 / 鬧劇)
黃龍斌 《我自在江湖》 香港演藝學院戲劇學院
4. 最佳劇本
莊梅岩 《5月35日》 六四舞台
5. 最佳男主角 (悲劇 / 正劇)
王維 《驕傲》 香港話劇團
6. 最佳男主角 (喜劇 / 鬧劇)
林澤群 《假鳳虛鸞》 香港話劇團
7. 最佳女主角 (悲劇 / 正劇)
邵美君 《四川好人》 香港話劇團、演戲家族
8. 最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇)
胡麗英 《米線女戰士》 風車草劇團
9. 最佳男配角 (悲劇 / 正劇)
黃清俊 《尋常心》 風車草劇團
10. 最佳男配角 (喜劇 / 鬧劇)
劉守正 《假鳳虛鸞》 香港話劇團
11. 最佳女配角 (悲劇 / 正劇)
葉德嫻 《親親麗南》 PROJECT ROUNDABOUT
12. 最佳女配角 (喜劇 / 鬧劇)
王曉怡 《波音情人》（重演） A2創作社
13. 最佳舞台設計
阮漢威 《夏娃》 藝君子劇團
14. 最佳服裝設計
黃志強 《假鳳虛鸞》 香港話劇團
15. 最佳燈光設計
鄧煒培 《5月35日》 六四舞台
16. 最佳音響設計
郭宇傑 《如夢之夢》 香港話劇團
17. 最佳填詞 黃詠詩 《三生三世愛情餘味》 一舖清唱
18. 最佳原創音樂（音樂劇） 李端嫻 《陪著你走》 香港藝術節
19. 最佳原創音樂（戲劇） 劉穎途、許諾(梁洛華)、麥家錀《坂本龍馬の背叛﹗》 劇場空間
20. 最佳化妝造型 唐本烽 《坂本龍馬の背叛﹗》 劇場空間
21. 年度優秀製作
《5月35日》 六四舞台
《四川好人》 香港話劇團、演戲家族
《如夢之夢》 香港話劇團
《米線女戰士》 風車草劇團
《假鳳虛鸞》 香港話劇團
《親親麗南》 PROJECT ROUNDABOUT
《尋常心》 風車草劇團
22. 終身成就獎
陳鈞潤 先生
魯德義 先生