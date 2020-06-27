【香港舞台劇獎】葉德嫻初踏台板即獲殊榮　演賤格母親奪「女配」

《第二十九屆香港舞台劇獎》頒獎禮今晚（27/6）在香港大會堂音樂廳舉行，金像影后葉德嫻（Deanie姐）憑PROJECT ROUNDABOUT《親親麗南》奪得「最佳女配角（悲劇／正劇）」，而《親》劇亦獲得「年度優秀製作獎」，與《5月35日》、《如夢之夢》以及《四川好人》等並列，非常犀利。

在《親親麗南》中，葉德嫻飾演年屆70歲的Mag，與飾演40歲Maureen的蘇玉華是母女關係，故事中兩人矛盾愈演愈烈，當中葉德嫻出了不少「陰招」令蘇玉華永遠留在自己身邊，使她不能隨潘燦良飾演的角色遠走他方，非常賤格。

葉德嫻憑《親親麗南》角色Mag奪得《第二十九屆香港舞台劇獎》「最佳女配角（悲劇／正劇）」。（劇照）

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