Amber Heard證人律師團均宣布退出　尊尼特普含冤5年終獲平反！

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司仍在進行中，庭上爆出安芭大量「黑歷史」。早前有證人上庭作供時大爆安芭曾與Tesla聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）跟名模Cara Delevingne進行「三人運動」後，日前再有報道指安芭原本的律師團和主力證人均宣布退出此案。

Amber與Johnny Depp結婚不足1年就鬧出婚變風波。（Getty Images）

據知審訊期間，法庭爆出安芭跟馬斯克的曖昧私訊，安芭在申請離婚前向男方表示自己遭尊尼特普家暴。馬斯克聞言後表示能為安芭提供24小時保安服務，更向安芭說：「我真的很喜歡你。」不過最令人驚訝的是，安芭跟馬斯克互傳訊息後，同日跟男演員James Franco於尊尼特普的豪宅幽會，消息傳出後再次令安芭形象直插谷底。

安芭在2016年公開指證遭尊尼特普家暴後，就立即找攝影師兼女權支持者Amanda de cadenet為自己辯護，但日前安芭和好友Amanda都宣布不再為安芭辯護，而Amanda特別發聲明宣布退出案件，並表示不會再幫安芭：「在安芭和尊尼的錄音曝光後，我聽到安芭對尊尼的辱罵和暴力行為，讓我非常震驚。當我向她提出質問，並希望她能夠為自己的行為負責時，她總是說那些是尊尼團隊輯過的假錄音。」

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Amanda續指自那次對話後便沒有再跟安芭聯絡，亦非常心痛地意識到，自己曾經全心全意支持及辯護的人，根本沒有向自己誠實以待。加上早前安芭的前助理指控她是個真正惡霸，先勾引尊尼特普，然後再嘲笑對方是個「醜阿伯」，所有事件都證明安芭的人格非常有問題。

尊尼特普在這段時間為保安芭赫德聲譽而含冤5年。（Getty Images）

在面對眾叛親離的地步，有大批網民都表示尊尼特普在這段時間為保安芭赫德聲譽而沒有說過女方半句壞話，大讚是個尊尼好男人。對於終於能夠沉冤得雪，有粉絲為尊尼這些年來所承受的冤屈而感到心痛，並指「安芭實在太狠毒」、「蛇蠍美人」、「官司終於真相大白」。