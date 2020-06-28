馮盈盈凌晨出POST回應與江嘉敏船P羅生門：嚴重損毀我倆人格聲譽

馮盈盈 (Crystal) 與江嘉敏 (Kaman) 這對昔日情同姊妹的好閨密，早前因為一次船P而傳出不和，雖然兩人已公開澄清兼攬攬力證友情不變，但日前又再傳出兩人不和升級。有爆料者指Crystal在電視城向藝人及工作人員指Kaman是「扯皮條」，之前收了50萬邀她上船，更在高層面前哭訴自己無辜。有Kaman的好友不值Crystal所為，向其他傳媒提供證據，公開了之前Crystal邀請Kaman上船P的絕密短訊截圖。

Crystal與Kaman曾是好姊妹。(ig圖片)

而Crystal就堅稱自己沒有講過Kaman「扯皮條」，不明白為何會有這樣的傳聞。她日前又於IG出Post回應。Crystal發文表示：「對於坊間一些對我人格失實的指控 我必需澄清我絕對沒有做過 無論在公眾場合或私底下我都沒有再就我和江小姐之前新聞發表任何意見和評論 這是一個憑空捏造的謠言 嚴重損毀我倆的人格和聲譽 謠言止於智者 請停止不實傳言讓事件盡快告一段落 謝謝。」

Crystal公開回應事件。(馮盈盈ig)

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