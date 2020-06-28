【多圖】《河神2》換走男主角李現有苦衷　由激吻小S男星頂上　

內地劇《河神2》定檔7月有得睇，但粉絲反應卻不似預期，皆因男主角李現竟然拒拍續集，由另一位男星演出「河神」郭得友的角色，劇組突然換角，原來有不得已的苦衷，而頂替李現的男星，外形相當不俗，身高189cm，曾是國家隊游泳健將，高大帥氣的外表，連小S徐熙娣都情不自禁，當眾激吻他，下文為大家介紹這位型男出場。

李現憑《河神》一劇爆紅，但之後拒拍續集。（劇照）

金世佳頂上做男主角，仲要跟足李現造型。（官方微博）

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現時在內地紅到發紫的李現，在拍攝電視劇《河神》之前，卻沒有太多人認識他，所以劇組跟他簽約拍攝《河神》，但績集卻遲遲未有跟他簽約，但當該劇大收後，李現已選擇了拍攝電影，未有檔期接拍續集，最後只得更換男主角，由內地演員金世佳頂上，而故事延續上集劇情，也是講述郭得友調查連串兇案，雖然金世佳的造型，盡量跟足李現，但劇集粉絲卻未必看得慣，或許當作獨立一齣新劇欣賞會較為適合。

金世佳其實相當靚仔，仲有189cm高。（視覺中國）

睇下金世佳抱起小S時，小S個樣幾冧。（視覺中國）

33歲的金世佳，雖然比起28歲的李現年長，論二人外形條件其實有得鬥，他未出道前其實是國家隊游泳選手，曾贏得全國青年組自由式泳賽銀牌，其後轉讀上海戲劇學院，189cm身高，加上經常集訓，金世佳基本上一身肌肉，具有模特兒身材，在2009年拍攝電視劇《愛情公寓》出道，帥氣外表為他爭取到不少演出機會，而在2017年的電影《吃吃的愛》，他擔正當男主角，跟小S徐熙娣成為一對，而在宣傳活動上，小S更情不自禁，當眾激吻金世佳，除了製造效果外，也無可否認金世佳的過人魅力，不過為了演活《河神2》的角色，他放棄斯文形象，以粗獷造型示人，至於觀眾能否接受，就要先看過劇集啦。

同場加映李元玲愈變愈靚過程：

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