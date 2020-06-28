【暖男爸爸】張可頤暗示ViuTV工作環境比TVB好：唔慣咁多時間休息

鄭中基與張可頤（Maggie）主演的劇集《暖男爸爸》好期待快啲可以睇到。（葉志明攝）

由鄭中基與張可頤（Maggie）主演的劇集《暖男爸爸》拍攝接近尾聲，今天戶外拍攝是Maggie劇中的最後一天，她說：「我記得我哋開工時候係4月中，當時仲係香港疫情最緊張情況。我一路心裡面都祈求，健康開始，健康收工。今日嚟講係我Last day，出面咁好天，希望係一個好兆頭。」

Maggie與鄭中基（Ronald）相隔20年再度合作，Maggie表示對他有改觀：「佢好有自己講笑方法，佢返工收工都好輕鬆。今次我覺得除左合作開心之外，我覺得Ronad處理爸爸角色上，比起大家平時係電影上見到佢比較勁爆好笑嘅一面唔同。今次佢對小朋友同對感情方面都好認真，我好欣賞佢。」

Maggie希望接下來可以在香港拍多一點劇給觀眾看。（葉志明攝）

之前Maggie在TVB拍劇時候是與一眾熟悉的台前幕後團隊，但現在來到ViuTV與全新的面孔合作，問她在兩間電視台工作的分別，她說：「其實我諗演戲上都係咁演，但可能工作團隊唔一樣，我好似一個新學生一樣，因為好多事唔熟悉，所以我好似新生從新學習。我唔慣有咁多時間休息，講笑，反話嚟講佢哋時間都控制得好好。」

點擊睇更多精彩靚相！

+ 8 + 7 + 6

同場加映！

鄧紫棋拍抖音變魔術 網民：姐姐的臉不太一樣？