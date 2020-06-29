陳凱琳懷孕後穿3吋高跟鞋出活動　唔怕鄭嘉穎反對：佢ok嘅

陳凱琳今天穿著高跟鞋（29日）出席海洋公園揭幕典禮活動，早前她在社交媒體公布與鄭家穎造人計劃成功，不過在活動中接受《香港01》訪問時表示不願透露現在是懷孕幾多個月，但對於穿著高跟鞋出活動，她說老公並沒有反對「佢ok嘅，知道我出場時候先著高跟鞋，一陣返去就換平底鞋。」

雖然她拒絕透露懷孕時間，但腹大便便的Grace直言開始準備新成員的來臨：「要照顧大之餘都要照顧個細，我覺得點都會買啲衫俾細，冇理由大嘅有新衫，細嘅會冇。」

Grace說很久沒有出席Event見傳媒了。（賴家杰攝）

現時Grace透露兒子因為年齡還小，對她懷孕的事並不瞭解，但現在她已經開始擔心BB出世兒子會妒忌，「喺BB出世之後，我哋都希望阿囝會知道大家都會好錫佢，不過細個個出世後要多少少人照顧都好正常，但係我哋都好多人錫大仔，應該冇問題。」

Grace說BB性別暫時未能公布，但將會在與朋友的一個聚會中慶祝時候才公布，給大家一個驚喜。（賴家杰攝）

而提到拍劇，Grace坦言復出無期：「我自己一定係屋企人行先，相信細出世之後都要照顧佢。我自己都想拍戲，但如果之後等佢哋大細細，如果又有機會，再諗啦。」

Grace說嘉穎要忙拍劇賺錢。（賴家杰攝）

點擊睇更多陳凱琳靚相！

+ 9 + 8 + 7

同場加映！

【多圖】李佳芯不遺餘力宣傳散文集 約實粉絲去書展見面兼簽書