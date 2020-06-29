【地產仔】導演親解創作意念　年輕演員成焦點：男女主角唔存在！

由ViuTV、天下一及寰亞聯合製作、鄧維弼與徐遇安聯合監製、徐梓耀執導的ViuTV新劇《地產仔》，將於今晚（29/6）九點半首播，正面迎戰無綫新劇《殺手》。《地產仔》的劇本走貼地路線，透過描繪一班地產經紀的辛酸血淚史，呈現當今地產界裏千奇百怪的賣樓招數，反思普羅大眾渴求「上車」置業的主流價值觀。

撰文：游大東

故事由剛開售的納米上車盤「世外桃源」開始，雖然實用面積僅得100呎，但因為主攻400萬以下樓價可以做九成按揭，入市門檻極低，成為「兵家必爭之地」 ── 地產業龍頭「龍星置業」與專做街坊生意的「和聯興地產」只有一街之隔，長期處於敵對狀態，派出一班「買唔起樓但係偏偏又喺度賣緊樓」的地產仔爭生意，而第一位出場的「地產仔」，就是吳肇軒飾演的令狐飛，他本來是一位裝修雜工，到底為會突然之間走進極之殘酷的殺戮戰場？就要留意劇情發展。

今次《地產仔》稱得上是「本地新世代演員傾巢而出」，導演說：「希望可以為觀眾帶來一些新鮮感、新衝擊！」（《地產仔》劇照）

有別傳統劇集 男女主角不存在

導演徐梓耀強調，首集故事幾乎完全由吳肇軒開展，但他確實不是《地產仔》的主角，就算成為傳媒探訪焦點的鄭浩南亦然。導演謂：「於我而言，拍《地產仔》其中一個主要目的，是希望觀眾能夠認識更多新世代演員，所以推進劇情時，會刻意平均描寫每個角色，基本上這套劇不存在傳統所謂的男女主角，在隨後劇情裏，觀眾會發現更多類似令狐飛於第一集出現的『角色小章節』。」

導演徐梓耀強調，首集故事幾乎完全由吳肇軒飾演的令狐飛開展，但他確實不是《地產仔》的主角。（《地產仔》劇照）

新世代演員傾巢而出

事實上，撇開久未拍劇的鄭浩南和鄭雪兒不說，今次《地產仔》稱得上是「本地新世代演員傾巢而出」，除了吳肇軒外，還有廖子妤、胡子彤、余香凝、陳穎欣、邱士縉（Stanley@MIRROR）、肥腸、林家熙、岑珈其、丘翊鵬、徐頴堃（徐少強女兒）、徐偉棟（徐少強二子）、郭嘉駿（193@ERROR）、岑樂怡、張蔓姿、張蔓莎、劉沛蘅、劉悅、黎曉陽、陳婉婷、區明妙、陳健朗、Heyo和俄仔等，「希望可以為觀眾帶來一些新鮮感、新衝擊！」導演說。

多年沒拍港劇的鄭浩南是《地產仔》其中一大賣點，他飾演專做街坊生意的「和聯興地產」創辦人，帶領廖子妤、吳肇軒、胡子彤、邱士縉@MIRROR及徐浩昌，對抗唯利是圖的業界龍頭「龍星置業」。（《地產仔》劇照）

《地產仔》靈感源於《古惑仔》

至於當初為何創作《地產仔》？身兼編劇的徐導透露，2017年開始構思劇本的時候，他其實想寫類似《古惑仔》的劇本，惟最終作罷，因為不合時宜。「原本想寫一個具有現代香港特色的故事，一度打算從黑幫題材着手，但時移世易，古惑仔在銅鑼灣叫囂收保護費的場面早已不復見，觀眾難以代入。」某天，他路經尖沙嘴時見到一班地產經紀因為爭生意而起爭執，眼前只見到拳來腳往，靈機一觸，決定以「古惑仔」的方式包裝劇本，《地產仔》應運而生，並於去年開拍。「近年社會彌漫不安氣氛，生活環境急速轉變，所以後來籌備《地產仔》時，我忽然覺得，當今觀眾似乎更需要喜劇來緩和情緒，於是將劇本改了又改，雖然部分情節仍然帶有『古惑仔』的味道，可是總算造就了今天充滿喜劇取向（元素）的故事。」

身兼編劇的徐梓耀透露，2017年開始構思劇本的時候，其實想寫類似《古惑仔》的劇本，惟最終作罷，經過多番修改，成為充滿喜劇元素，但又有「古惑仔」影子的《地產仔》。（《地產仔》劇照）

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