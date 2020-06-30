收視滯後報告｜《那些我愛過的人》回升　《Do姐》成四星期最高

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是6月15日6月21日。上次報告顯示三套劇集也有收視下跌的跡象，可能是因為疫情放緩的關係，不過今次報告中，劇集收視竟然有所反彈，其中當然是有原因的。

《飛虎之雷霆極戰》愈到最後愈緊湊，收視回升屬正常。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

今次《飛虎之雷霆極戰》比起上星期的26.7點，升了0.6點，錄得27.3，而另一套劇集《那些我愛過的人》也齊齊升，由上星期的25.9，升了1.6點，錄得27.5點，成為本劇最高收視。

蘇皓兒絕對是劇中的亮點。（《那些我愛過的人》劇照）

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+ 26 + 25 + 24

兩套劇集回升，但一直受歡迎《愛•回家之開心速遞》反而繼續下跌，比起上星期再下跌0.1點，錄得25.9點，看來劇情還沒有扭轉，觀眾依然覺得未夠好，但其實約26點這個水平仍未算太差，應該盡快想補救。另外值得一提的是，《Do姐有問題》作為皇牌節目，首周的收視是19.7，雖然不高，但依然是這個時段近四星期最高的一次，對上一次已經是5月18-24的《健康食平D》。

即睇詳盡收視報告：

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.9點，最高收視周一(15日)晚28.5點。《那些我愛過的人》周一至五平均27.5點，最高收視周一(15日)晚29.6點。《飛虎之雷霆極戰》周一至五平均27.3點，最高收視周一(15日)晚28.5點。《天涯俠醫》周一至五平均5.9點，最高收視周五(19日)晚6.3點。

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