7月10部最新上架影集　劇集版咒怨、Cursed、變形金剛登陸Netflix

2020年已經過了一半，雖然持續受新型冠狀肺炎（COVID-19）的影響，有不少劇集都因疫情爆發而暫停拍攝。不過各位劇迷不用擔心會鬧劇荒，除了有不少劇集迎來新集數，更有全新及經典電影於7月登陸Netflix。

《咒怨之始》（JU-ON: Origins）3/7上架

《咒怨之始》由《你的鳥兒會唱歌》導演三宅唱執導，故事除了改編同名電影，還取材於橫跨40年在凶宅內發生的真人真事，聽到都覺得心寒。劇集主要講述發生在1958年至1997年的恐怖故事，透過這40年去尋找事件的真相。究竟劇中的角色可有人能夠逃過凶宅的詛咒？而這棟凶宅被下咒前又發生過什麼恐怖的事？

《天命之咒》（Cursed）17/7上架

劇集由Frank Miller及Thomas Wheeler 創作，透過Katherine Langford飾演的少女妮妙（Nimue）的視野，重新將亞瑟王傳奇呈現觀眾眼前。妮妙擁有神秘的天賦,註定要成為湖中仙女，母親臨終前託付她將一把古劍交給巫師梅林（Merlin）。在這趟旅程中，妮妙意外和年輕傭兵亞瑟（Arthur）成為搭檔，並將成為勇敢的反抗者，與邪惡的紅袍聖騎士及其同夥烏瑟王對抗。

《修女戰士》（Warrior Nun）2/7上架

劇集靈感來自同名日式美漫，主要講述無父無母的19歲女子在停屍間死而復生後，發現自己竟擁有超能力，因為一群以追捕惡魔為己任的修女，已選定她成為秘密教派的星環主。而教派多年來的使命，就是與出現在人世的惡魔戰鬥，天堂與地獄雙方的強大勢力都想找到她，並掌控她的力量。

《雨傘學院：第二季》（The Umbrella Academy: Season 2）31/7上架

劇集改編自榮獲艾斯納獎同名漫畫，首季於去年2月上架後好評如潮，成為去年十大最多觀看數的劇集之一。今次原班人馬回歸，哈格里夫斯家的成員們將繼續施展超能力。

《無界之殤：迷你影集》（Stateless）8/7上架

《無界之殤》由奧斯卡影后Cate Blanchett主演兼創作，是一部非常切合時局的劇集，主要描述四個不同背景的陌生人在澳洲內陸的移民收容所相遇，彼此生命有了交集，包括設法逃離危險邪教的空姐、攜家帶眷逃離迫害的阿富汗難民、逃離無前景工作的年輕父親，以及與時間賽跑、設法壓住國家級醜聞的政府官員。

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