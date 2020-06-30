周冬雨《幕後之王》被評演技差竟獲過億片酬？　網友怒：錢好易搵

明星的片酬似乎是一個永恆的話題，雖然近兩年來不停有相關「限薪」規定以及一些網絡平台的「減薪」訴求，但明星的酬勞似乎始終居高不下。

今日（30日），有網友曝光內地「鼎龍文化股份有限公司」年報，應深圳證券交易所要求，該公司結合銷售政策、信用政策、經營特點等，披露了近3年前五大客戶、前五大供應商變動情況、客戶和供應商集中度高的原因和合理性、相關業務的真實性等。根據報表顯示，「周冬雨影視文化傳播新沂工作室」由2017年開始，連續兩年成為鼎龍文化供應商之首，採購金額分別為5084.91萬和5811.32萬，共1.09億；而唐嫣老公羅晉的「羅晉（上海）影視文化工作室」在2017年與2018年也是該公司的第三同第二大供應商，採購金額分別為2501.89萬、5212.26萬，合計7714.15萬。

鼎龍文化股份有限的年報曝光。（微博@娛超人）

而鼎龍文化2017年投拍製作，且同周冬雨、羅晉有關的作品，只有電視劇《幕後之王》，因此網友推斷，上述的採購金額應該是周冬雨與羅晉的片酬。

周冬雨在劇集方面的表現向來不被觀眾看好，雖然名氣大過羅晉，但演技比不上對方。（微博@電視劇幕後之王）

《幕後之王》講述頂級製作人淳于喬（羅晉 飾）與心懷夢想的傳媒學院大學生布小谷（周冬雨 飾），一起攜手同行實現夢想，同時也收穫了美好愛情的故事。然而，這套劇的口碑與收視都不盡人意，即使周冬雨那時已斬獲金馬影后，但在劇集方面，她的表現向來備受質疑，且該劇作為職場劇，並未展示出各種專業技能，反而一味凸顯女主角幾乎都是靠運氣做事，劇情不合理，加之周冬雨無法駕馭一個製作人的能力與氣場，劇集於去年1月播出後，豆瓣評分一路狂跌，最後僅5.9分。

造型真是一言難盡。（微博@電視劇幕後之王）

對於兩位主演的報酬，網友們紛紛感到驚訝，留言道：「好幾輩子都掙不來的錢」、「周冬雨演得那麼爛，片子也爛，居然拿那麼多，超1億，有沒有偷稅漏稅啊」、「周雖然是影后，但是這個片酬過分高了」等。

由於演員演技、劇集質量與片酬完全不符，因此網友紛紛留言表示不解。（微博截圖）

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