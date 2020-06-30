【港姐2020】鄺靜汶着英國女神裙面試　參賽佳麗揀淘寶貨超慳家

TVB年度盛事《2020香港小姐競選》雖然因為受疫情影響一度宣布取消，但最後就轉為網上面試。繼早前進行首輪網上面試後，今日（30日）在將軍澳電視城舉行首輪現場面試，一眾參賽者都悉心打扮，務求以最佳狀態示人，希望在評判面前留下深刻印象，在芸芸美女中突圍而出。大部分參賽者都以連身裙上陣，各式各樣應有盡有，當中更有不少佳麗屬於「慳家一族」，從內地網購平台淘寶置裝，最便只需兩位數，相當貼地！

記者：張嘉敏、賴家杰、吳子生

攝記：陳順禎、葉志明

影片：羅子揚、詹郭敏

被視為大熱之一的鄺靜汶（Cindy）早在第一輪網上面試時就備受關注，現年26歲的她現職Freelance Model，中學畢業後曾做助護，是上屆港姐冠軍黃嘉雯的朋友。今日Cindy以英國品牌Self-Portrait的白色連身裙上陣，此品牌的連身裙更有「女神裙」之稱，不少女星包括周冬雨、Jessica Alba、Miranda Kerr、Kristen Stewart等都非常喜歡，仙氣十足！

鄺靜汶（Cindy）以英國品牌Self-Portrait的白色連身裙上陣，仙氣十足。（葉志明攝）

Self-Portrait的連身裙更有「女神裙」之稱，此款現時售價¥1934。（網上圖片）

而在第一輪網上面試時被譽為「翻版超蓮」的梁懿婷（Sonia），就與妹妹同行。Sonia選擇澳洲設計師品牌C/Meo Collective的格仔裙作為戰衣，售價¥1579。不過她就以黑色背心打底，令性感程度大減！

梁懿婷（Sonia）在第一輪網上面試時被譽為「翻版超蓮」。（賴家杰攝）

Sonia選擇的澳洲設計師品牌C/Meo Collective格仔裙，售價¥1579。（網上圖片）

不過最受佳麗們歡迎的，似乎還是淘寶大熱款式，價錢貼地，全場最便只需¥36.8！

不少佳麗都選擇白色戰衣。（資料圖片）

堪稱全場最便！（淘寶截圖）

而27歲的Jessie身穿吊帶連身裙，高開衩設計相當搶鏡，但原來同款只是¥38，意想不到！

Jessie身穿的吊帶連身裙，高開衩設計相當搶鏡。（賴家杰攝）

同款只要¥38！（淘寶截圖）

現年25歲的陳希文是混血兒，她所穿的車厘子連身裙同款售價¥48，但原來內地女星姚晨都曾穿過類似款式，兩人的風格各有特色。

同款售價¥48！（賴家杰攝）

內地女星姚晨都曾穿過類似款式！（微博圖片）

點撃下圖睇更多參賽者衣着：

+ 61 + 60 + 59

即睇所有候選佳麗：

+ 183 + 182 + 181

【港姐2020圖輯】最新出爐參賽者真身！ 一文睇晒所有候選人

【港姐2020】十位最「特別」參賽者成功搶鏡 連女版達哥都出動埋