【地產仔】導演徐梓耀認拍攝手法浮誇：拍嗰陣都知好大機會畀人鬧

由ViuTV、天下一及寰亞聯合製作、鄧維弼與徐遇安聯合監製、徐梓耀執導的ViuTV新劇《地產仔》，已於周一晚（29/6）首播，正面迎戰無綫新劇《殺手》，播出後評價兩極。

撰文：游大東

導演徐梓耀（後排右四）日前與監製徐遇安以及一眾《地產仔》演員，上星期出席記者會為新劇造勢。（資料圖片）

有觀眾讚情節幽默 有人批評浮誇失實

觀眾看罷首集《地產仔》，有人認為橋段幽默搞笑，也指劇中有很多年輕演員參演，甚有新鮮感，更有人索性將兩套劇的海報比較，計算「主角平均年齡」，發現《殺手》六位演員平均高達42歲，《地產仔》的五人平均歲數只是28，兩者相差16年，有網民在「連登討論區」說：「TBB啲小生，五張嘢都嚟，搵啲三十幾歲嘅女（演員）扮廿零歲，ViuTV先係捧新人。」

不過在ViuTV的facebook專頁的發帖上，亦有不少網民留言批評《地產仔》，有的說「陣大陸劇味好重！」、「本身諗住睇，見到好尷尬，都係不了！」、「導演好一般，啲節奏捉得好差，講少少嘢拖好耐，多重覆同類似嘅對白，唔夠精鍊（煉）！」更多人覺得「浮誇」、「失實」、「沒做捉功課」才是此劇的問題所在。有的說：「我覺太誇張，（最好）現實返少少。另外打風落雨邊會有人補漏水，玻璃膠唧到上面？也有人指：「一啲都唔真實，呢行邊有咁誇張呀？」、「原本預期係貼地，出黎（嚟）效果係浮誇搞笑。」、「有啲角色太漫畫化唔寫實，我係Fans好支持你地（哋）自家製作但唔該比（畀）啲心機。」用詞、語氣都頗為嚴厲。

【地產仔】導演親解創作意念 年輕演員成焦點：男女主角唔存在！

《地產仔》第一集開始沒多久，便出現這一幕兩間地產公司「曬馬」的場面，部份畫面設計和角色動靜頗為浮誇，導演徐梓耀指是刻意為之。（《地產仔》劇照）

導演指製作預算緊絀：兩日半拍一集

對於上述批評，《地產仔》導演徐梓耀回應時承認，今次劇集的呈現方式是刻意浮誇。「係浮誇嘅！其實之前講過，今時今日，如果認真拍《地產仔》，就會係一套悲劇，所以我哋將佢轉咗做一套喜劇，甚至有啲卡通嘅形式去拍，老實講，拍嘅時候，我哋自己（製作團隊）成日都話呢套嘢，好大可能會俾人X到X街，但唔緊要啦，咁嘅時勢冇人知聽日咩世界，開開心心拍咗自己想拍嘅嘢先算。」

至於有些網民直接將《殺手》和《地產仔》相提並論，甚至有人認為「TVB味濃」，徐導笑言「實在太抬舉」，單單製作預算經已沒得比。「TVB有固定嘅演員、場地、資源，甚至某啲劇因為係合拍，有內地市場，令製作預算可以再推高好多，我哋咩都冇，基本上係當佢一套低成本港產片嘅方法去拍攝，我哋每一個景每一件衫每一個演員都係從零開始去搵，50幾日拍咗900分鐘，即係大概10套電影嘅時間，大約每兩日半要拍完一集，條件苛刻過程辛苦，但係我哋開心嘅。」

《地產仔》裏無論角色造型，以至場景及動作設計都相當浮誇，部份觀眾或者不太受落。（《地產仔》劇照）

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