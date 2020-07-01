吳慷仁體重反彈接拍新廣告　玩Pokémon回到過去遇見「小吳慷仁」

37歲的台灣「金鐘視帝」吳慷仁，近年相當勤力，2017年至2019年間，無論飾演配角還是擔正，每年至少有5套作品推出，可謂冠絕寶島。人氣持續高企，自然成為品牌寵兒，據《台灣蘋果日報》報道，近一年吳慷仁至少拍了9個廣告，粗略估計酬勞起碼有1,500萬台幣（約400萬港元），較《想見你》男主角、「人氣王」許光漢收入更高。

撰文：游大東

37歲的台灣「金鐘視帝」吳慷仁，近年在台灣曝光率極高，去年一套HBO劇集《我們與惡的距離》更在當地收視稱冠。（資料圖片）

吳慷仁「搶手」原因，除了外形帥氣，亦因為他對幕前演出相當投入，如「金球影帝」基斯頓比爾（Christian Bale）那樣，絕不介意為角色令身型「時大時細」。譬如早前他參與公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》，飾演社寮頭人「水仔」，需要極短時間內曬黑和減走11公斤，去年9月底他出席「第54屆金鐘獎頒獎典禮」期間，因為太瘦太黑得棚骨而嚇壞粉絲。

吳慷仁為飾演劇中「阿水」一角刻意減走11公斤兼曬黑。（《斯卡羅》宣傳海報）

去年9月底吳慷仁出席「第54屆金鐘獎頒獎典禮」期間，因為太瘦太黑得棚骨而嚇壞粉絲。 （YouTube截圖）

回復身型拍廣告 回到過去見「小吳慷仁」

相隔大半年，吳慷仁已回復原本身型和膚色，並為「精靈寶可夢」（Pokémon，香港通俗稱呼為「寵物小精靈」）的遊戲卡拍攝廣告，主題是「你有成為夢想中的大人嗎？」。故事講述吳慷仁飾演一位平凡上班族，有天他在便利店購買樽裝水後，於收銀處的貨架上見到Pokémon的遊戲卡，隨即勾起他的童年回憶，遂買了一包。拆開包裝，翻閱卡牌，見到一張「耿鬼」卡時，吳慷仁突然能夠穿越時空，回到過去，在自己小時候的睡房跟「小吳慷仁」相遇，並將手上的「耿鬼」卡送給他。

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相隔大半年，吳慷仁已回復原本身型和膚色，並為「精靈寶可夢」的遊戲卡拍攝廣告。（廣告截圖）

入行前10年打過40份工 試過執垃圾

另外，吳慷仁日前應邀出席由炎亞綸、唐綺陽與吳姍儒主持的公視訪談節目《36題愛上你》，分享未入行當演員前，十年間曾經打過接近40份工，擺過地攤、收垃圾、做咖啡廳侍應，於超市打工等等。吳慷仁指自己因為出身單親家庭，年紀很小的時候已意識到想要的東西必須自己去賺錢才能得到，對讀書自然沒太大興趣：「領到薪水袋有種踏實感！」，當被問拿薪水買甚麼？他坦蕩笑說：「繳學費、偷偷買機車、請女友吃飯！」。

吳慷仁早前出席台灣公視訪談節目《36題愛上你》，自爆對魚有恐懼。（資料圖片）

台東服役期間跳湖暢泳 被大魚打面成陰影

雖然見盡人生百態，但有件事，他至今仍然害怕，就是魚，因為當年他在台東服替代役期間曾被魚攻擊！話說當時正值盛夏，他看到有出家人於湖裏游泳，忍不住跳下去也游起來，沒想到有光亮的東西從眼前晃過，定睛一看發現自己被數條大魚前後夾擊，吳慷仁馬上從「蛙式」變「瘋狂自由式」游上岸，游到力竭時候，還被左邊竄出的大魚用尾巴打臉，當場嚇歪喊救命。「我嚇到不行，差點尿出來！」。上岸後，他發現岸邊有人在燒金銀衣紙，才曉得湖裏前一天有小孩浸死，而且不只一宗，出家人遂到湖裏超渡，也因此埋下他對魚更深的恐懼。

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