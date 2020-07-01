Neflix《不熔有失》登最受歡迎遊戲節目　參賽者反應交足戲成亮點

自「動物森友會」爆紅後，幾乎每人手上都有一部Switch，但其實在兒時還未擁有遊戲機的時候，在學校或者屋企樓下公園玩的都離不開「123紅綠燈」、「埋舟」、「糖黐豆」等遊戲。最近在Netflix上架的遊戲節目《不熔有失》（Floor is Lava）絕對是發揮了無聊事認真做的極致，將童年回憶變成遊戲節目。

《不熔有失》在6月19日在Netflix上架，短短兩星期就穩佔香港地區的點播首10位。（節目海報）

一人抵達出口 即獲一萬美元獎金

《不熔有失》源於童年家傳戶曉的遊戲，每當有人大聲說「Floor is lava」的時候，玩家就要加裝地板或者地面都是鋪滿熔岩，為了生存就必須避免接觸地面。

節目就根據這個遊戲製作出一系列的有獎遊戲節目，每集都會有不同主題的房間，包括古文明、太空之旅、由睡房橫跨至廚房等。參賽隊伍就需要跟時間競賽，跨過各種障礙同時避免跌落熔岩，由入口到達出口。只要有一位隊員從入口成功抵達出口，隊伍就能獲得一分，最高分的隊伍就能夠袋走一萬美元（約7.7萬港元）的獎金。

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除了看參賽者如何運用策略、力量和團隊合作去過關斬將，節目好看之處在於參賽者看到同伴掉進「熔岩」交足戲的反應，將一件無聊事能夠做到這麼仔細，絕對值得一讚。另外，有不少觀眾都大讚節目中的「熔岩」做得非常迫真，更有參賽者在節目中表示那些掉進熔岩時感覺想是浸在熱水中。

「熔岩」其實係乜料？

節目統籌Anthony Carbone接受外國傳媒訪問時透露，有很多人都很好奇地上的熔岩究竟是甚麼。雖然Anthony最後沒有正面回應那些「熔岩」是如何製作，但直言為節目特別訂造了10萬加侖的特別液體，而感覺就像是中式快餐連鎖店中的橙香雞、咕嚕肉或西檸雞的玻璃茨非常相似。