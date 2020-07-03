《鳳歸四時歌》突破5億播放量 　許雅婷榮升女一吸200萬粉絲

許雅婷在《鳳歸四時歌》中首度榮升女一，與新晉古裝男神陳靖可上演甜蜜戲碼。（劇照）

近日突破五億播放量的內地電視劇《鳳歸四時歌》成功捧紅一班新晉演員，當中香港代表、前女團成員許雅婷（Kabby）憑藉標緻外形一炮而紅，不但躍升電視劇女一，還在微博吸逾二百萬粉絲，星運大開！

前女子組合「少女標本」成員之一、外號「翻版張栢芝」的許雅婷（Kabby），2013年以電影《微交少女》打開星途，更曾參與周星馳電影《美人魚》的演出。（許雅婷微博圖片）

前女子組合「少女標本」成員之一、外號「翻版張栢芝」的許雅婷（Kabby），2013年以電影《微交少女》打開星途，更曾參與周星馳電影《美人魚》的演出。2016年，Kabby獲賞識加盟內地青春網劇《梔子花開》，去年在《倚天屠龍記》中憑「小昭」一角人氣急升，不但被網民大讚還原度高，「最美小昭」之名還為Kabby帶來更多演出機會；今次她在《鳳歸四時歌》中首度榮升女一，與新晉古裝男神陳靖上演甜蜜戲碼，令許雅婷成為網路熱話，一度揮低萬千前輩，登上網路劇霸屏榜第五名，引證其人氣之高。

許雅婷（Kabby）去年在《倚天屠龍記》中飾演小昭而爆紅。（許雅婷微博圖片）

除了女主角長相甜美，《鳳歸四時歌》的另一爆紅主因，正是該劇雲集高顏值古裝男神，其中飾演霸氣親王蕭煜的陳靖可，現實中只有23歲，俊俏的長相和186cm的模特兒身材令人一見難忘；另外，飾演形親王部下鍾離的「00後」周翊然，劇中個性溫柔忠誠，默默守護男女主角的他，堪稱劇中最具人氣角色！周翊然原是歌手出身，早已坐擁大批少女粉絲，《鳳》劇開播後更被觀眾大讚可甜可酷，直接激發姐姐級網民的保護慾。

許雅婷憑《鳳歸四時歌》再度人氣飆升（許雅婷微博圖片）