張栢芝分享曬太陽後護膚心得　一招簡單易學防甩皮以及肌膚衰老

現年40歲的張栢芝雖然生了三個小朋友，但作為三子之母的她卻Keep得非常之好，不論樣貌身材都不似她的真實年紀。栢芝已很少參與幕前的演出，不過她就經常拍片post在IG或微博跟大家分享她與仔仔的日常生活、以及減肥護膚心得，又不時宣傳一下她的自家時裝品牌。

張栢芝個樣一啲都唔似40歲。(張栢芝ig)

她早前拍攝了一條「暴曬後唔甩皮的個人經驗」短片同大家開心share，眾所周知曬太陽很易曬傷皮膚導致疼痛甩皮，甚至令皮膚加速衰老，一向熱愛戶外和水上活動的栢芝能夠keep住年輕肌齡，當然是有一套很有效的防曬及曬後護理秘方。她在片中表示：「當你感覺到你身體熱熱哋，有Burning感覺，即係你身體開始會有甩皮迹象。」

佢熱愛水上活動。(張栢芝ig)

所以她進行完戶外運動沖涼時，不會用熱水暖水以及沐浴露，因為皮膚已經曬傷了，用暖水或熱水沖身就很大機會會甩皮，然而用凍水沖涼就能為曬傷位置降溫並可以減少痛楚。沖完涼後她就會為身體拍上預先放入雪櫃雪凍的蘆薈啫喱，令肌膚有些冰涼的感覺，也能為肌膚補水保溈濕。她又謂晚上可以用暖水沖涼 ，但依然不可使用沐浴露，直到第二天才用，這樣便能有效減低甩皮的情況。

佢拍片分享曬後護膚心得。(張栢芝ig)

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