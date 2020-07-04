愛回家｜林凱恩周嘉洛戲外咀嘴？　安仔霸氣壁咚Bonnie笑容甜到漏

在無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）這對情侶深受歡迎，經常有Sweet爆場面，而Bonnie的冷靜機智與安仔的天真單純相映成趣，觀眾看得開心受落。

安仔和Bonnie相當受歡迎。（IG/ @iris_lammm）

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周嘉洛同林凱恩戲裏戲外都老友鬼鬼，日前他們拍攝了一段「耍花槍」短片，不少人看完直指二人戲假情真。片中，林凱恩問周嘉洛：「問你一條問題，老實答。錫我有100蚊，錫全世界最靚嘅女人有1000蚊，你會錫邊個？」周嘉洛想都沒想，立即壁咚再一下疑似錫落林凱恩的嘴唇上，之後勁有型反問：「我嘅1100蚊呢？」林凱恩由心甜笑出來，不斷拍打周嘉洛心口撒嬌，男方笑到見牙唔見眼，甜死人冇命賠！

點撃睇周嘉洛同林凱恩「耍花槍」：

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其實他們早前亦拍了類似的甜蜜短片，林凱恩問了周嘉洛一條世紀難題：「如果我同你媽咪一齊跌落水，你會救邊個？」周嘉洛反駁：「點解你成日都問啲咁嘅問題？咁我問你，如果我同你好姊妹跌落水，你會救邊個？」本以為可以轉移視線，點知林凱恩聽完臉色一沉：「點解你會同我好姊妹一齊跌落水？你哋做過啲咩嚟？點解唔係你同我一齊跌落水？」林凱恩邊講邊喊，身旁的周嘉洛聽完不知所措，成頭黑人問號。雖然網民都覺得他們真的撻着，不過周嘉洛就多次澄清二人並非男女朋友關係，而且關係好疏離，觀眾唯有繼續睇安仔同Bonnie在劇中談情啦。

再睇周嘉洛同林凱恩「耍花槍」：

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林凱恩周嘉洛戲裏戲外都一樣咁Sweet ：