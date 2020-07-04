抖音9歲小男神激似童年版林志穎加吳尊　一年勁吸近422萬粉絲

自從內地盛行抖音並於全世界興起之後，除了讓一眾明星多一個平台吸納粉絲，亦造就了更多網紅的出現，不論性別年齡，只要有賣點就自然會有捧場客，坐擁的粉絲數量隨時多過明星。今年港姐有位候選佳麗Yancy就於抖音擁有3萬多名粉絲，竟然被傳媒形容為抖音女神。其實3萬粉絲真是「濕濕碎」，真正的抖音網紅，粉絲數量基本上都數以百萬計。

Lester是抖音小男神。(抖音截圖)

有一位年僅9歲的小男孩，就靠住逆天的顏值，自2019年5月中進軍抖音至今，已擁有近422萬粉絲。這名小男孩名叫林子燁，英文名叫Lester，是福建人，現居於夏門市，他於2019年5月11日在抖音上載了首條視頻，靠住超級靚仔的樣子，兼面帶酒窩，甜到讓人融化的笑容，火速吸納大批的粉絲，直至現在已擁有近422萬粉絲了，絕對是抖音上最年輕的小男神。

Lester貌似童年版林志穎。(林志穎微博)

不少網民都覺得Lester帥氣的樣子像極童年版的台灣不老男神林志穎，以及吳尊，可說是兩大男神的混合體，難怪輕易俘虜了粉絲的心。Lester更非只得個靚樣，他還懂得跳舞，且是個籃球健將，經常在抖音上大曬舞技和球技，網民都紛紛叫他可以直接出道。

Lester亦似童年版的吳尊。(吳尊微博)

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