「男神收割機」吳倩蓮正式踏入52歲　拒絕劉德華求婚最後嫁平凡人

周五（3日）是90年代紅極一時女演員吳倩蓮的52歲生日，她在2007年被傳媒報道與圈外人在美國註冊結婚後，專心相夫教子、全面淡出演藝圈，據知她跟老公曹先生育有一名兒子。就趁着這天來認識一下當年灸手可熱的「男神收割機」：大二時，吳倩蓮因為一張「看起來很倔強」的照片被著名導演張艾嘉相中進入演藝圈；80年代末再被《天若有情》的劇組相中擔任電影女主角，並與當時已經是天王級的劉德華合作，開展了她在香港的演藝之途，更為之後的走紅奠定基石。

吳倩蓮被《天若有情》的劇組相中擔任電影女主角，並與當時已經是天王級的劉德華合作，開展了她在香港的演藝之途，更為之後的走紅奠定基石。（劇照）

吳倩蓮憑《天若有情》迅速走紅、片約不絕，先後拍過三十多部電影，跟劉德華、郭富城、張國榮、梁朝偉、周潤發、張學友、周星馳、劉青雲、黎明等知名演員皆合作過。最為人所津津樂道的就不得不提她與劉德華的關係，二人首次見面時，吳倩蓮就對劉德華說：「對不起，你不是我的偶像。」據知，亦因為這個原因，二人對戲的時候沒有包袱、反而更自然。二人更因為這部電影成為了公認的銀幕情侶，及後一共合作了五部電影。

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當年劉德華除了在節目上承認暗戀吳倩蓮，更在2004年的個人演唱會上邀請她作為嘉賓，並當眾單膝下跪、以一首《愛不完》向她求婚，可惜吳倩蓮並未對劉德華動心，拒絕了他的愛意。1999年吳倩蓮應邀與韓國「國民男神」元斌共同演出MV《Goodbye day》， 隨後元斌亦多次公開表示欣賞吳倩蓮，更是他的理想型，證明吳倩蓮的魅力非凡。與眾多男神合作的吳倩蓮定力非凡，她在80年代末至99年這十多年間只愛台灣演員庹宗華，二人更曾在1993年訂婚，惟兩人最後未能開花結果。

2011年，吳倩蓮曾短暫復出客串一部中國電視劇《唐朝浪漫英雄》，當時她被拍到跟老公和囝囝一同步出機場，罕有地一家人同框見報。雖然當年的明星光環不再，但她卻過着自己所追求的幸福平淡生活。