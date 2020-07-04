天涯俠醫｜播完可以早啲瞓？　《九五至尊》接棒逼觀眾繼續捱夜

由張家輝、林峯、郭羨妮以及唐寧主演的無綫（TVB）劇集《天涯俠醫》（2004）最近於午夜時段（星期一至日 23:50/23:55－00:55）重溫，又再掀一番深宵煲劇熱潮，不過轉眼間又已踏入結局周，將於7月9日大結局。但當觀眾以為可以「休息」早啲瞓，TVB日前就更新節目表，落實重播17年前、由江華、張可頤以及吳美珩主演的經典穿越劇集《九五至尊》，繼「如～深呼吸～貼近天空愛的心～」之後又要跟住唱「萬丈精彩的人生～都因你伴着同行～」！

《九五至尊》點可以錯過？（劇集封面）

《九五至尊》五大看點！

《九五至尊》的話事是講述雍正皇帝（江華飾）在200年前的清朝被呂四娘（張可頤飾）行刺，但二人卻遇上水龍捲，並穿越時空來到21世紀的香港。雍正陰差陽錯成為李大蝦，並且進入兆康建材工作，利用自己的智慧謀略輔佐三公子岑日禮（林韋辰飾）在家族企業的勾心鬥角中平步青雲，更遇上四小姐岑日愛（吳美珩飾）譜出戀曲；而呂四娘亦成為兆康建材老闆岑兆康（秦沛飾）的貼身保鏢。整劇的首要看點就是由古代穿越至現代，尤其對新事物特別抗拒的呂四娘，頻頻因為不適應而鬧出笑話；其次就是劇集的班底，無論江華、張可頤、吳美珩、鄭敬基、譚小環以及羅莽等都已經先後離巢，陣容可一不可再。

江華飾演由200年前穿越到現代的雍正皇帝，化身成為李大蝦！（影片截圖）

其實《九五至尊》今次的免費重播已經是第三次，對上一次重播已經是2006年的中午劇集時段。至於《九》劇之所以能夠成為經典，其中一個最主要原因是它的成績叫好又叫座，除了首播錄得全劇平均34點、最高達至46點之外 ，更在「萬千星輝賀台慶2003」上橫掃獎項，包括江華奪「本年度我最喜愛的電視男角色 」、秦沛獲「本年度我最喜愛的實力非凡男藝員」、張可頤更憑此劇首奪視后寶座兼同時獲「本年度我最喜愛的電視女角色」。不過，相信觀眾對《九五至尊》印象最深的必定是江華在劇中的行為和動作，單看一個每一刻都擺着皇帝款的打工仔，如何憑知識招積的上位，每分每秒都昂首闊步，其筆直且擘開大髀的坐姿，無論相隔幾多年依然歷歷在目！

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