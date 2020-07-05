【潮流日常】倪晨曦謝絕老套大肚衫　有款裝束可以完美遮住孕肚

Elva一向相當fit。(倪晨曦IG)

父親節宣佈大肚嘅Elva倪晨曦，雖然孕肚未算太明顯，不過佢已經開始超健康營養飲食，仲打造個人風格孕婦裝，絕對值得各靚媽偷師。

Elva宣布陀B。(倪晨曦IG)

「現在開始娃娃裙是我最好的朋友，顯瘦單品﹗」的確好多媽媽唔想著老套孕婦裝，甜美嘅娃娃裙絕對係好選擇，Elva以泡泡短袖上衣配娃娃裙，最啱容易水腫嘅孕媽媽遮埋拜拜肉。另外Elva亦會揀選言腰線服裝，視覺效果上令孕肚消失，仲可以拉長整個人比例。

倪晨曦推介娃娃裝絕對係孕婦裝好選擇。（IG：@misselvani）

倪晨曦著上高腰線連身裙，成功遮住孕肚。（IG：@misselvani）

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另外懷孕後Elva亦特別注意飲食，一向係素食主義者嘅佢，不時分享每日進餐擺盤，可以見到佢會食大量生果、雞蛋、自家製麵包，每日食三餐：「看中間隔的時間，如果早餐吃的比較晚，會將午餐改成下午茶。」見到Elva一餐份量相當多，不過佢笑言：「cherry我也沒吃完，剩了一半第二天吃。麵包不會剩，通常都是吃新鮮的，沒切過的水果可以留。」

倪晨曦營養孕婦餐。（IG：@misselvani）