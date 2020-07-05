李佳芯黃心穎拖累無綫損失逾億　免藝人犯錯新約將「加辣」追賠償

無綫一向好重視旗下藝人形象，今日（5/7）有報道指，TVB正在草擬有關規範藝人言行的條文並增添到新簽的藝員合約中。據悉，TVB此舉是有見內地官方近年十分關注藝人言行，且紛紛向影視公司及網上主流平台出手，要求他們在合約上提出「加辣」條件，以杜絕劣質藝人。

根據報道，有關方面需承諾有份參與演出的藝人於一定年期內不可犯嫖娼、賭博、吸毒、分裂國家鼓吹港獨等行為，若因此連累作品禁止發行及上映，有權追討損失。而TVB近年很多劇都是與內地聯合製作又或是會於內地播放，故亦需配合國家政策。

黃心穎形象插水。(黃心穎IG)

報道指，TVB的藝人於去年接二連三出事，包括黃心穎偷食人夫許志安導致形象插水要被無限期雪藏，她有份參演的《法證先鋒IV》以及綜藝節目都需要重拍，花費數以千萬港元，而她的商演、廣告等工作亦統統失掉，保守估計已令無綫損失逾億港元。另外，視后李佳芯被指激嬲內地網民需送入雪櫃，被飛出多套與內地合作的劇集。而今年朱智賢就被發現疑偷食人夫黎振燁，兩人即時被雪藏，未知當中「走甩」多少收入。

視后李佳芯激嬲了內地網民。(李佳芯IG)

有指TVB實在不想再有類似的事件發生，所以就在新簽的藝人合約中加辣來規範藝人言行，以免再因旗下藝人行差踏錯而令公司蒙受損失。報道指，TVB連月來與律師商討，將草擬一份新合約，當中會增加一項條款，就是若果藝人因個人行為及言論，包括政治立場等令公司蒙受不必要的損失，肇事藝人將要承擔一切責任及賠償。該報道指，即將續約無綫的兩屆視后胡定欣，或成為首批簽這項加辣新條款的藝人，她回覆傳媒表示對此不清楚，所以沒有回應。

有傳即將續約無綫的兩屆視后胡定欣，或成為首批簽這項加辣新條款的藝人。(胡定欣IG)

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