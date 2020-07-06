【多圖】陳偉霆上綜藝Chok住玩過山車　驚到現嘔樣形象盡毀

陳偉霆擔任主持及導師的內地真人騷《認真的嘎嘎們》，要挑選一班學員比鬥才藝，搵出真真正正的Gagman，而在近日流出的先導片中，陳偉霆面對人生最大挑戰，原來是要跟學員一起坐過山車，在上車前陳偉霆仍然是型英帥Chok到恆，但在半空卻已經嚇至臉容扭曲，仲有險些嘔吐的跡象，下文為大家帶來陳偉霆形象盡毀的一天。

未上過山車前，陳偉霆仲努力chok緊樣。（官方微博）

陳偉霆玩過山車嚇到崩潰逐格睇：

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節目中學員各出奇謀，希望獲得陳偉霆、大張偉、何炅等一班導師的認同，而其中一位學員馬旭東，卻搞搞新意思，挑戰在過山車上做棟篤笑，坐在他身旁的是陳偉霆，二人身後則是大張偉及何炅，上車前陳偉霆表示不怕坐過山車，但當到了半空，陳偉霆的帥氣形象馬上崩壞，最搞笑是學員馬旭東還可以冷靜地說著冷笑話「大家可以享受全景真人音響的體驗」、「開著這輛過山車，完全沒有車能趕得上你，人生就走向了巔峰」、「是不是被操縱感十足？有一種被拋棄的感覺」，但看來陳偉霆完全聽不入耳，嚇到臉青口唇白。

學員過山車上講棟篤笑，但陳偉霆似乎聽唔入耳。（官方微博）

其實當過山車啟動，陳偉霆已經開始頻頻向後望，之後愈上愈高，他馬上緊緊抓著車身扶手，又不停深呼吸，開始時他還極力讓自己保持微笑，但當過山車向下急衝時，他忍不住大聲呼叫，鏡頭下更見到他雙腿抖動，雙眼緊閉，直至過山車停定一刻，陳偉霆還未回過神來，反而他身後的大張偉竟然說「再來一圈」，之後陳偉霆回頭看著大張偉說「這台車好快，你們居然沒事」，本來是學員馬旭東的solo，最後竟然是陳偉霆成為焦點，確是始料未及。

同場加映周甄娜美女相：

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