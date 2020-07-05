單文柔「助」陳凱琳將胎兒性別公告天下惹不滿：阿鵬嫂你太心急了

或者因為科技太過方便快捷，不少藝人都習慣用IG的直播或限時動態向網民「實時分享」個人生活點滴，拉近藝人與粉絲之間的距離。單文柔昨晚（4日）亦透過限時動態分享了自己出席好友陳凱琳的「Baby Shower」上的片段，還將陳凱琳揭曉胎兒性別的一刻在限時動態上分享，成功令原本的「私人聚會」瞬間「公開」，而由於單文柔的出Post時間比陳凱琳更早，令單文柔此舉變相「偷步」，換句話講，陳凱琳在私人聚會宣布貽兒性別的消息卻由單文柔公告天下。

點擊下圖觀看單文柔的偷步動態：

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遭粉絲投訴

話就話好事理應傳千里，不過單文柔比陳凱琳「公開」的行為卻令網友不滿，其中一名網友留言謂：「恭喜Grace同嘉穎。不過鵬嫂，下次等鄭太自己宣布先喇！你太心急了，人家fans投訴了...」而單文柔亦有留言致歉：「sorry ! 我自己都沒有注意到！對，應該等主人家先post」。不過其實陳凱琳亦有對單文柔昨晚的Post讚好並留言感謝單文柔的出席，其它網友亦有安慰單文柔，話開心事，對方不會介意，又讚陳凱琳大方。而今日（5日）陳凱琳也有在IG再一次「公布」 Baby Shower的結果以及派對靚相，當中還有自己與單文柔的合照。