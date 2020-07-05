【多圖】汪明荃西貢豪宅變愛犬天堂：狗狗躲在室內歎冷氣

汪明荃（Liza姐）與羅家英一向愛犬之人，幾年前阿姐更曾經因為飼養了14年的愛犬「Momo」因骨癌病逝而傷心欲絕。不過阿姐和家英哥最後仍然能夠走出陰霾，再從領養機構收養了兩隻唐狗BB「CoCo」和「Bingo」，視牠們如己出。

Liza姐兩隻狗狗都係領養返嚟。（IG：wang_liza）

Liza姐與家英哥現居住在西貢的大宅非常寬敞，更成為CoCo和Bingo的天堂。大宅內的裝修擺設十分簡約，除了放置了佛像與一些獎狀與紀念品之外，房間客廳亦避免擺放雜物，方便狗狗走動。大廳有落地玻璃窗，光線充足，面向屋外超震撼海景，居住環境更覺優美又不局促。每逢大時大節，Liza姐邀請一眾明星好友及後輩來開派，空間都足夠有餘！

而今天（5日）天氣高達31度，Liza姐在IG發新帖表示最好的活動就是留在家中陪伴兩隻狗狗，她說：「藍天白雲、風帆、碧海。狗狗躲在室內嘆（歎）冷氣。」圖中可見Liza姐的大宅只要踏出門外就能看見海和一遍小樹林，令人感受大自然氣息，非常舒服，說是狗狗的理想家園亦不為過。

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