【多圖】新垣結衣寫真展7月中開幕　$50港幣入場費有咩特別？

「國民老婆」新垣結衣去年將自己由2010年到2019年期間拍攝過的寫真集合一身從新推出合輯寫真集《YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019》，當中還包括結衣BB為時裝雜誌《NYLON JAPAN》近十年來為結衣拍攝的封面和內頁照片，全本寫真總共324頁，收錄719張包含沒有在連載中刊登的照片，以及專門拍攝的38頁寫真，雖然售價較一般寫真貴，售8,800日圓（約$635港幣），但銷量亦沒受影響，2020年上半年共售出25,966本，在排行日本寫真排行榜第十位。

重溫部分結衣BB嘅寫真相：

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而7月16日至27日，日本澀谷PARCO「GALLERY X」舉辦名為「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION」的結衣BB寫真展，會將結衣BB寫真集中從未公開的照片一井展出，展現結衣BB休閒一面，現場更有原創限定袋及明信片等精品發售，而展覽的入場費為700日圓（約$50港幣）。而由於受到新冠肺炎疫情的影響，大會更特設網上寫真展，以360度全方位鏡頭拍攝展覽會場，並於7月21日至8月10日舉行並開放，網友可以以第一身視角「親臨」展覽場地，不過網友仍需要付300日圓（約$21港幣）作為入場費。

睇吓個展覽有咩賣：