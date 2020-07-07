【Netflix 咒怨之始】臨瞓前唔好睇　以為唔恐怖合埋眼越諗越心寒

劇情有講述女主角被因姦成孕，之後又發生剖腹產子...之後呢......都係唔講。(《咒怨之始》截圖)

喜愛日本恐怖電影的朋友，相信對《咒怨》這個系列不會陌生，那個黑瞳小孩就算沒有看過電影的朋友都有印象，最近在Netflix上映《咒怨》首部劇集《咒怨之始》，每一集短短地20幾分鐘,好快就看完，以前小時候收看可能都有點驚，以為人大了,膽量隨之增加，膽粗粗睡覺前觀看........

故事又一間舊屋開始，睇落冇乜嘢，其實咁先令人無限幻想。(《咒怨之始》截圖)

《咒怨》這個系列創作過無數類型，今次以劇集模式推出，結合了日本多年真實的連環殺人事件，令到質感更加強烈，鬼故事有真實事件加持，令觀眾更有投入感，而今次《咒怨之始》用了不少時空交錯方式去敍述故事，首兩集雖然會令人有點迷失，但又不失追看性，好多人都會驚鬼片那種「突發驚嚇」伎倆，暫時就較少，最重要元素「鬼」，在首兩集出現次數不多，你亦不會太驚嚇.......不過當你熄機打算睡覺的時候，你會不由自主地想起那間陳舊的日本屋,那陰暗的房間，窗簾旁那個長髮的.........想到這裏即刻重開手機，看一下《開心速遞》 溝一溝淡先。

《咒怨之始》宣傳相當用心，以一個有屋出租廣告作賣點，寫明間屋發生個特別事件，認真有玩味。

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