【多圖】楊冪有新戀情即回春　穿窄身旗袍上圍有驚人變化

內地人氣女星楊冪，拍過不少膾炙人口的電視劇，雖然她出名顏值爆燈，樣靚身材正，但就純粹是演技派，少有將驕人身材作為賣點，直至近日她錄製綜藝節目《密室大逃脫》，終於展示到她真正的「實力」，以一身粉紅色的貼身旗袍上陣，不但突顯出她的纖瘦螞蟻腰，而且意外地出現「水滴胸」，確是厲害。

楊冪不但有驕人身材，還有白滑長腿。（微博圖片）

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楊冪在內地花旦之中，出名擁有完美天賦身材，她偶然穿得少許性感，「楊冪的胸」已經成為網上熱搜，其實楊冪已經33歲，又曾經生育，早前被指難抵地心吸力，上圍有下垂趨勢，不過自從她回復單身，又跟內地男星魏大勛傳出戀情，竟然神奇地出現回春效果，而在綜藝節目《密室大逃脫》中，楊冪的身材再次受到關注。

楊冪顏值爆燈，但衣著少有性感。（楊冪IG）

近日楊冪被指錄製節目時，露出了驚嚇崩壞的樣子，其實全是美麗誤會，在新流出的節目造型照中，楊冪紮起了孖辮，還化了一個少女裝，水汪汪大眼睛配上巴掌臉，完全看不出真實年齡，最震撼還是她穿上的粉紅色貼身旗袍，令她本已誇張的身材更加有撐破的效果，被網民大讚是完美「水滴胸」，同時展示出她纖瘦的腰肢，坐下休息時還露出了白滑美腿，楊冪有愛情滋潤，整個人回復到少女時代，獲得網民紛紛俾like。

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