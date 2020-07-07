天涯俠醫｜護士義工個個勁靚女　離巢後其中一個已經銷聲匿跡

由張家輝、郭羨妮、唐寧以及林峯主演的經典TVB劇集《天涯俠醫》最近在午夜時段重播，又掀起新一輪捱眼瞓煲劇潮。早前有報道提過，當年《天涯俠醫》中的主演演員幾乎已離巢，包括張家輝、郭羨妮、唐寧、劉江以及雪妮姐等，但其實一眾綠葉亦已個別發展。劇中飾演「凌霄孖寶」之一的姚瑩瑩仍然活躍於TVB，更加入了《愛·回家之開心速遞》中飾演Helen姐，廣受觀眾歡迎。不過她的拍檔，現年37歲陳彥靜ChaCha（前名：陳文靜）已經離巢發展，2017年更簽約唱片公司成為歌手，現在有時會做模特兒，亦會教整蛋糕和麵包。

睇睇陳彥靜嘅近況：

+ 14 + 13 + 12

而另一位凌霄謢士張潔蓮（Jackeline）相信大家亦不會陌生，因為她是袁文傑拍拖多年的女友，二人更一起開辦了一個名為「當Jackeline姐姐遇上家明表哥」的Facebook 帳戶不時放閃。現時43歲Jackeline早於2006年就離開無綫 ，在2012年亦曾加入過「香港電視」，參演過《選戰》、《警界線》以及《導火新聞線》。其後蓮亦隨住「香港電視」的牌照問題而再次息影，投身入行前的幼兒教育界。

睇睇Jackeline姐姐近況如何：

+ 6 + 5 + 4

除了凌霄醫院的護士顏值夠高，「生命動力」的義工亦不能小看，飾演其中一名義工的李焯寧（前名李彩寧）就是其中之一。寧姐2000年畢業於第14期無綫電視藝員訓練班，有無綫「御用丫鬟」之稱，2012年離開無綫後加入香港電視，曾參演過《警界線》。寧姐亦參與過不少電影拍攝，又有回內地拍攝，亦有接拍ViuTV劇集 ，即將啟播的《戰毒》亦可以找到寧姐的踪影！

寧姐現時 40歲：

+ 17 + 16 + 15

而原名是黃玉鳳，最初是做兒童節目主持人的黃樂兒在2003年開始拍劇，客串過的劇集亦為數不少，黃樂兒亦曾經是掌門人的獎品小姐，可惜2008年後就離開TVB，及後更銷聲匿跡，亦沒有傳媒報道過她的去向，最後一套劇集是《女人最痛》。

黃樂兒而家已經冇做幕前喇！（影片截圖）

重溫黃樂兒在《珠光寶氣》的演出：

同場加映：

【流行經典50年】李彩華唱跳掀高潮 靚樣加超強美腿成觀眾焦點