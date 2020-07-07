專訪｜陳潔玲為TVB捱壞身子：騷價平日日有工開，監製唔同你客氣

32歲的陳潔玲，2012年參選港姐並晉身十強。落選後，報讀了藝員訓練班。回望TVB的日子，陳潔玲曾領取最低工資出埠主持旅遊節目，又試過被雪藏，慶幸在年輕時遇上這些錯折、辛酸，令她比同年齡女生更成熟。

由選港姐到加入無綫打人生第一份工，陳潔玲5年間「獲益良多」。(葉志明攝)

陳潔玲夥拍潘杰寧、黃天頤、樂宜主持ViuTV新節目《索女人妻ichi烹》，雖然話到明係烹飪節目，但陳潔玲坦然自己嘅家居技能為零，既不會使用罐頭刀、亦不會煮公仔麵。「我真係好忙，一出嚟做嘢就係TVB，日以繼夜咁做，離開之後開始自己做生意，煮飯對我來說係好奢侈。」訪問中，陳潔玲多次提到自己很忙，並解釋自己第一份工是TVB ，五年來日以繼夜的忙；離巢後，開始做KOL、經營party room ，令她更忙。回望TVB的日子，陳潔玲說全世界沒有一份工比TVB更辛苦。

前排因疫情關係，陳潔玲Party Room生意大減，剛好ViuTV搵佢拍《索女人妻ichi烹》,但由於係助手洽談，直到開會佢先知原來係烹飪節目。

唔需要同TVB講感情

「啲人成日呻老闆刻薄，刻薄得過我以前？我做幕前都可以畀28元（一小時），佢真係做得出，十集嘅節目，我去越南拍，嗰時我係新人，無任何bargain power，當下就算知道28元係有啲痴線，但都無得揀亦都無辦法。但我會記住呢件事，同自己講如果要有選擇的話，就要增加自己價值。同呢間公司係唔需要講任何感情，你有利益的話，開佢萬二元一小時佢都會照比。」對於老友林師傑早前自揭TVB的續約價只得萬二元，陳潔玲絕不感到驚訝。

陳潔玲離巢後，除咗做KOL之外，亦接拍過三級電影《私人會所》。

外景通告負責擔遮

讀完藝員班後，陳潔玲簽的是全職藝員約，但她說的「價值」並沒有提高很多，反觀因為新人關係，騷價較便宜，所以日日有工開。「我嗰時係廉價勞工，兒童節目、旅遊節目、閒角都有得做，係真係唔怕無得做，每個月仲有兩、三萬收入，但捱到身體好差。」捱的同時，陳潔玲也當作是累積經驗、學多啲，基本上逢job必接，但亦有say no時:「強姦戲呢啲會避，同埋有期成日去迪士尼拍嘢，我係實習，導演、監製唔會客氣，一定係call最早收最遲，次次都係去曝曬，有次我仲要幫埋artist擔遮，呢啲都係會令你更加發憤。」5年合約，辛酸多於快樂，眼看身邊不少朋友開始做 KOL ，無論收入抑或自由度都對陳潔玲非常吸引，所以捱到合約期滿後，決心離巢。

陳潔玲認為自己的性格適合做娛樂圈，但絕對不適合無綫。(葉志明攝)