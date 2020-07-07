林丹退役出軌醜聞被翻出　小三趙雅淇籲男士控制自己：已婚請留步

現年36歲「超級丹」林丹日前宣布退役，過去20年贏盡榮譽，被視為中國羽壇英雄，卻在2016年被拍到背妻在酒店與爆乳辣模趙雅淇偷情，造成揮之不去的污點，本已落幕的花邊新聞，隨着他退役再被翻出。趙雅淇更在網上寫下長文，呼籲廣大女性都要帶眼識人，也說請已婚男不要再禍害未婚女性。

林丹（中）日前宣布退役，往日的出軌醜聞再被翻出。（Getty Images）

2016年末林丹登上新聞版面，卻是趁妻子懷孕，偷會模特兒趙雅淇，被偷拍到二人在酒店房間密會。好男人形象一朝喪，林丹在微博簡單道歉，承認傷害家人。結果，謝杏芳一天後表示一家人同心。（資料圖片／微博）

以蒼蠅比喻林丹 呼籲未婚女性不要被騙

趙雅淇不滿當年的醜聞再被翻出，日前在微博發文，以委屈的語調寫下她從來沒因小三事件得到什麼好處，也沒因為林丹而改善生活條件或多了工作，她忠告那些可能會在感情中選擇錯誤的女性，要擦亮雙眼，又以蒼蠅比喻出軌的男人，「蒼蠅不叮無縫的蛋，千萬不要被甜言蜜語蒙騙」。趙雅淇呼籲：「也請那些蒼蠅控制好自己，有點責任心別禍害未婚女性……外面的世界或許很精彩，但請已婚的留步」。

趙雅淇在微博發文，回應過去醜聞，呼籲女性要帶眼識人。（微博圖片／趙雅淇圍脖）

拍片反擊「蹭熱度」指控：沒有借熱度賺錢

之後趙雅淇再拍片，反駁網民對她「蹭熱度」的指控，她叫網民要用腦思考。趙雅淇指自己當年大可挾「林丹小三」之名賺大錢，但她推掉所有工作，選擇淡出大眾視線，「2016年，那是多黃金的時候，代言呀、綜藝節目呀、各種活動，100萬、幾十萬的（酬勞），那我去蹭好了嘛」。她說自己當年做錯了，自己承受，但請大家不要浪費時間去罵她，呼籲大家有時間多讀幾本書。不過網民似乎仍未收貨，繼續留言罵她破壞別人婚姻。

趙雅淇身材火辣。（網上圖片）

熱衷選美、高學歷 仲做過李澤楷小三？

趙雅淇原名趙菲，1982年出生，身高174cm，以一雙長腿聞名，熱衷選美，曾參加選美比賽不下14次，戰績包括2005年第34届环球洲际小姐比赛获得中国小姐季军、同年參加55屆世界小姐華南賽獲得冠軍、2009年獲得環球旅遊中國小姐冠軍等。

不過趙雅淇也不是花瓶，她畢業於中山大學法律系、中央戏剧学院表演系，屬高學歷人士。除了曾破壞林丹婚姻，亦有傳她過去曾被指介入李澤楷和梁洛施之間，又剛巧正是梁洛施剛分娩不久，不過相關傳聞未經證實，外界認為炒作成份居多。

趙雅淇熱衷參加選美。（網上圖片）

有傳趙雅淇曾經整容，翻看其微博，整唔整容都係其次，最神奇係張張相的樣子都不太一樣，點擊圖片：

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介入林丹謝杏芳婚姻 雖沒離婚但昔日感情疑不復再

林丹14歲認識太太謝杏芳，二人相戀多年，被譽為羽壇神雕俠侶，想不到在謝杏芳剖腹不到半個月，林丹就被拍到與惹火模特兒趙雅淇在酒店偷情。之後林丹公開認錯，謝杏芳亦選擇原諒老公，可是自此微博幾乎不見往日曬恩愛的蹤影，外界猜測太太心中仍有芥蒂。

林丹在20年職業球手生涯中，屢獲佳績，被視為中國羽壇英雄。（沙薛特攝）

林丹在妻子謝杏芳懷孕期間出軌，雖獲妻子原諒，但昔日感情似已不復再。（林丹微博）

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