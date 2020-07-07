鞠婧禕唔知今年係2020年　被網民狠批做作又扮懵：太假了吧

有「4000年一遇美女」之稱的內地女星鞠婧禕曾是女團SNH48成員之一，她更憑着甜美外貌紅到去日本，深受網民喜愛。不過鞠婧禕亦因此而備受爭議，更惹來整容的傳聞，早前她在綜藝節目《青春環遊記2》中回應這個稱號的由來，但就因為自爆連今年是哪一年都記不清而再次掀起輿論風波！

鞠婧禕有「4000年一遇美女」之稱。（微博@鞠婧禕）

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鞠婧禕在節目中被問到年齡時，她表示自己沒有算時間，過得很糊塗，甚至搞不清楚今年是2020年：「我想了很久，我早上醒來，我說今年到底是2012（年）還是2013（年），然後我又覺得說12說起來很順，那應該是13了，結果一看手機20（年）了哎。」這一番言論不但令現場嘉賓大感愕然，更引來網民熱烈討論。不少網民狠批鞠婧禕太做作，說話太誇張：「太假了吧」、「她不會覺得自己真的美到凍齡了吧」、「這是裝傻還是真傻」、「你就扯吧」。

鞠婧禕以為今年係2012年……（微博@浙江衛視青春環遊記）

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此外，對於「4000年一遇美女」這個稱號，鞠婧禕就解釋道：「因為那個時候中國沒有什麼偶像團體，他們當時我記得那新聞其實說的是什麼四千年一遇的女子偶像，那傳到國內就越傳越誇張。（你應該也解釋過好幾次吧？）我其實沒有解釋過，從來沒說過，因為可能公司會規避這個問題，就這樣吧。」而當時SNH48亦因為鞠婧禕擁有這個稱號才備受關注，掀起話題。

鞠婧禕解釋當時日本是形容「4000年一遇女子偶像」，沒想到越傳越誇張。（影片截圖）