艾威師弟里昂身高1米86闖娛圈　頭炮於書展推出長篇小說

現年61歲的艾威，2013年離開效力34年的TVB，輾轉成為林熹瞳旗下藝人，如今公司再添一位新力軍，有新人Leon（里昂）加盟，身高1米86的他有意在娛樂圈大展拳腳，不過頭炮竟然是在今年書展推出首本長篇小説《渡鴉》，走文青路線。

艾威有師弟，兩師兄弟都熱愛寫作！

林熹瞳旗下新人Leon（里昂）身高1米86，高大斯文。

身為大師兄的威哥早於2013年出版了第一本書《情性賭神 之 終極一戰》，創出書展第二天已售罄的佳績，師弟Leon來頭亦不小，父親「千夫長」是蒙古著名作家，被譽為中國手機小說第一人、中國文字最貴作家。自小在父親的薰陶下，Leon也對文學產生濃厚興趣，曾於日本青山學院大學修讀文學，後於美國洛杉磯UCLA大學修讀電影，精通廣東話、普通話、日文、英文和西班牙文等多國語。

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里昂的最新作品《渡鴉》更以翻譯文格式寫成，書中的殺人遊戲概念，亦以日本深受歡迎的網絡遊戲為創作基礎。可惜目前身在美國的Leon暫時無法出席本年度書展，計劃稍後再於香港補辦新書發佈會及簽書會，大師兄艾威和經理人林熹瞳表示一定會到場支持！

林熹瞳身兼多職，既是藝人，又是經理人。（IG圖片／rachellam1016）