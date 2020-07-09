【港姐2020】參選佳麗賴琦媛被爆黑歷史　指曾整容削骨拜金愛夜蒲

今年的香港小姐選舉早前已進行了首輪面試，當日共有78位參選佳麗會見傳媒，亦與網民見過面，不少人已經有了心水的入選佳麗名單。而每年的港姐選舉總會有好多是非，今屆亦不例外，其中一位現年20歲的賴琦媛 (Ivy) 就被網民爆料指她拜金想識富二代。

現年20歲的賴琦媛。(資料圖片)

Ivy曾在網上面試表示：「如果講Benz係名車，我都經常坐」予人感覺囂張。而她的IG上亦不時post出她與女友人坐豪華遊艇出海玩以及到高級餐廳的靚相。有網民就指她從小到大都貪慕虛榮，且喜愛到深圳夜蒲結識內地富二代，大爆她的黑歷史。

Ivy當日的面試look。(資料圖片)

網民還找出了賴琦媛學生時代的舊照，指她曾經整容去削骨變尖臉，單眼皮變雙眼皮。從她的舊照中可見，她讀書時期的臉確是比現時的臉圓和闊大，雙眼也是單眼皮，與日前面試時樣子判若兩人，果真是女大十八變。而報稱讀大學建築系的她，亦被爆並非如此高學歷，指她中學時就讀博愛醫院陳楷紀念中學，求學時已仇家多，又指多年前住將軍澳公屋，求學間期卻忽然富貴。

Ivy面試當日斯斯文文。(資料圖片)

點擊下圖逐格睇Ivy讀書時期的舊照，以及她的IG靚相：