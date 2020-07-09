朱千雪獲麥明詩補祝32歲生日　感嘆兩人經歷相似惺惺相惜

朱千雪（Tracy）自從去年與青梅竹馬的醫生男友結婚後，逐漸淡出幕前，但她私底下仍不時相約圈中好友聚會。在上個月底過了32歲生日的Tracy，日前就獲麥明詩（Louisa）為她補祝生日，Tracy在IG上載了兩人的合照，並以英文寫下感言，大嘆難得找到一個與自己經歷相似的人，兩人同樣參選港姐而入行成為演員，又曾讀過法律系，近年又淡出娛樂圈轉戰其他行業，惺惺相惜！

朱千雪同麥明詩惺惺相惜！（IG@tracytschu）

Tracy同Louisa分別是2012年港姐季軍及2015年港姐冠軍，兩人在入行後都拍攝了不少劇集，不過Tracy在2015年向TVB請假一年攻讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，並於2016年畢業，現時正修讀香港城市大學法律博士學位。而Louisa畢業於英國劍橋大學法律系，去年她改簽一年一show的「綠葉約」，並淡出幕前，轉行做OL從事商業顧問。雖然Tracy笑言Louisa比自己更醒目，做所有事都比她更好，但不少粉絲都留言大讚兩人都是高學歷靚女，同樣出色！

Louisa日前在劇集《殺手》中的一場喊戲大獲好評。（電視截圖）

點擊下圖重溫Louisa的精彩演出：

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