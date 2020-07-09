【親愛的，摯愛的】女主角換李一桐被指未夠班　李現楊紫回歸救亡

去年熱爆的人氣劇《親愛的，熱愛的》，捧紅了李現，讓他成為新一代男神，來到第2部《親愛的，摯愛的》李現已經升呢拒拍，劇組馬上將配角胡一天擔正，而女主角由楊紫換了李一桐，很多劇迷都話不夠班數，甚至要棄劇，最後劇組要找來外援幫忙，為劇集打上強心針。

《親愛的，摯愛的》是《親愛的，熱愛的》姊妹作，但男女主角卻換上胡一天及李一桐。（官方微博）

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對於李一桐本地觀眾相信不會陌生，她是新《射鵰英雄傳》的黃蓉，而男主角胡一天，則是新《絕代雙驕》的花無缺，上位作是愛情劇《致我們單純的小美好》，其實胡一天在上一集也有登場，他飾演電競戰隊的隊長吳白，是大學中的電腦天才，跟艾情有段「剪不斷理還亂」的關係，其實在《熱愛的》艾情的角色已經登場，但由內地女星王真兒飾演，但當時只屬大配角，現在換上李一桐，卻有截然不同的感覺。

李一桐在新《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角。（劇照）

《摯愛的》是《熱愛的》姊妹作，但故事背景卻由電競戰隊，變作機械人大賽，而且會補回吳白跟艾情的留白地方，二人由競爭對手，變成互相欣賞，之後成為最佳戰友，當然不少得二人的愛情線。不過男女主角面目全非，令很多劇迷講明要棄劇，而劇組為了救亡，李現和楊紫都會客串演出，讓粉絲甚為期待。