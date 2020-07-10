何鴻燊逝世│賭王最後一程全實錄　世紀喪禮花費逾2000萬

5月26日下午兩時二十分，何家24位家族成員着黑色在養和醫院門外會晤記者，由二房長女何超瓊代表發言，宣布賭王何鴻燊已於當日下午一時在睡夢中離世，享年98歲。

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6月27日何家正式於報章刊登訃聞証實消息，從中亦驚現一直流傳賭王第17名子女何猷邦，其後梁安琪亦發聲明承認猷邦為自己與何鴻燊先生，亦承認何猷邦出於身體的原因而一直未對外公佈過他的任何信息，不希望外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。

何鴻燊家族由7月8日起一連三日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪，據業內人士估計，包下全幢香港殯儀館需要七位數費用。現場可見，賭王的靈堂外牆佈置上人造草皮及白玫瑰，大量鮮花擺滿大堂，靈堂內則以白布佈置及掛有大螢幕。據知花飾由名花藝師Gary Kwok負責，由於起用過萬朵荷蘭鮮花如白玫瑰、紅玫瑰、蘭花、繡球花，據知單計鮮花的價值已超過200萬，而賭王的楠木製中式棺木已造價800萬。

200萬紅白玫瑰花海佈置靈堂實況

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喪禮大會為何鴻燊製作了一本紀念冊，內容有他生平簡述，也有治喪委員會的名單等資料，還有中央統戰部、國務院港澳事務辦公室，以及香港特首林鄭月娥等對他的唁電和悼文。

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7月8日，是何鴻燊家人為賭王守喪的日子，由中午開始，四房家族成員陸續來到殯儀館打點喪禮，三房孻仔何猷啟與太太齊嬌，抱住兩位千何煦齡、煦鑫到場，並全程以手遮住小朋友樣貌。隨後超蓮與三太陳婉珍到場，男友竇驍跟隨二人其後，竇驍首度現身何家家族事宜。

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7月9日，是賭王何鴻燊設靈公祭的日子，下午陸續有各界名人抵達殯儀館送別賭王，包括娛樂圈名人，包括霍啟剛郭晶晶夫婦、成龍、甘國亮、謝賢、許晉亨及汪明荃等，而何猷亨前女友陳瀅亦有現身。

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公祭當日，三太陳婉珍親自製了蛋糕，而何超盈亦為傳媒送上過百個粢飯：

7月10日，何鴻燊於香港殯儀館舉行大殮出殯儀式，亦安排傳媒入內採訪亦播放何鴻燊紀念片段，有不少何鴻燊的珍貴相片曝光，由何鴻燊同四房的家庭照，與及同各商、政界名人合照。

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大殮儀式約於下午一時於香港殯儀館舉行，多位政商界名人出席，由全國政協副主席董建華、前港大校長徐立之、前港交所主席李業廣，以及霍震霆致悼詞。儀式結束後，賭王靈柩被抬入靈堂中央，中式棺木上鋪滿白色鮮花。下午二時半左右，舉行出殯儀式，董建華、香港行政長官林鄭月娥、中央政府駐港聯絡辦副主任譚鐵牛、澳門前特首何厚鏵、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶、李業廣及合和實業主席胡應湘負責扶靈，送賭王靈柩離開，由二房長子何猷龍負責捧賭王遺照。

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據悉，賭王會安葬於摩星嶺昭遠墳場內，何東家族不少人安葬於昭遠墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠，賭王父親何世光及母親、女兒何超英，「十姑娘」何婉琪等。堪稱風水絕佳的昭遠墳場不時被誤以為是何東家族私人墓地，有傳何鴻燊將葬在其父親何世光及母親墓地旁邊。據悉，賭王的墓碑造價約100萬，昭遠墳場費用亦約100萬 。除了喪禮及墓地的費用連雜項，估計花費超過2000萬。

何鴻燊逝世│賭王何鴻燊周五出殯 百名政商界猛人組治喪委員會

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