【港姐2020】大熱賴琦媛認有富二代朋友：唔使太執着，開心就得

賴琦媛話自己因為緊張而令人誤會佢態度囂張。

《2020香港小姐競選》今日早上舉行第二輪面試，晚上以直播形式與網民進行互動。曾揚言「Benz不是名車」的賴琦媛，被指態度囂張，亦有指佢曾整容以及瘋狂追求內地「富二代」。黑歷史浪接浪嘅佢，於直播時介紹自己過於簡單，並解釋「都介紹咗好多次」，結果遭6號串:「可能係最後一次。」

賴琦媛話自己百分百「純天然」，否認整容。

對於被指囂張，賴琦媛表示係因為太過緊張，返屋企有反省過，仲話自己今日係坐港鐵去面試，無名車接送。而對於被指整容，賴琦媛強調自己「純天然」，又透露為咗參選，由四月開始減磅，由55KG減到49KG。而提到瘋狂追求內地「富二代」一事，賴琦媛未有否認，仲話「大家唔使太執着，我身邊有好多國界、背景嘅朋友，做朋存最緊要玩得埋，開心就得。」

Amber Chan手上嘅愛彼錶約35萬。(影片截圖)

而本身係理財策劃顧問嘅陳煦凝（Amber Chan)，呢日面試時，其手上愛彼Royal Oak手錶十分搶鏡，市價逾35萬，連主持陸浩明都忍唔住話想要，陳煦凝（Amber Chan)即時應要求大騷名錶，仲話自己從來都唔會買名牌衫或袋，但會花錢買錶：「我覺得買錶係唔會蝕，尤其係AP、ROLEX年年都賺，經濟咁低迷，投資股票好波動，不如投資錶。」

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