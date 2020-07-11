楊丞琳公開老公李榮浩一年前求婚短片　素顏着睡衣被突擊驚喜到喊

現年36歲的台灣女星楊丞琳 (Rainie) ，去年7月與現年35歲的內地歌手老公李榮浩訂婚，李榮浩當日在微博出post宣布向Rainie求婚成功，兩人於9月結婚並大曬領證婚照。而事隔一年後的今日，Rainie就於IG和微博公開了老公去年向她求婚的短片，「#李荣浩求婚杨丞琳视频# 」更登上了微博熱搜榜的第一位。

楊丞琳與李榮浩於去年9月結婚。(微博圖片)

從片段中可見，求婚的地點在沖繩的一家酒店，相信他們是與親友一起旅行。李榮浩就一早聯同親友準備好鮮花、蛋糕及香檳，半夜出動「突擊」Rainie。當時身在睡房中的Rainie正在躺在床上玩手機，素顏兼身穿睡衣的她全不知情。李榮浩預先安排了親友的小男孩拿着鮮花敲門進去，他毫負責開門給小男孩，當Rainie看見小男孩拿着花走進房內，毫無心理準備之下的她驚訝得用手掩臉，之後竟然是說：「我好醜喔！」隨即就開始哇哇尖叫兼感動得哭了起來，又說：「我還穿睡衣。」期間她全程掩住臉，其他親友則入房見證和拍片。

Rainie與李榮浩的親友一起準備。(微博截圖)

李榮浩之後接過花束並單膝跪下向Rainie求婚，Rainie表現得相當激動，且不懂反應，只一直掩臉尖叫，一副不知所措的樣子。然後李榮浩從褲袋中拿出戒指，問Rainie：「嫁給我好不好？」Rainie一邊大哭一邊猛點頭，身旁親友提醒她要說出來，她才說：「好」。她之後不禁表示：「我還在發抖，天哪」李榮浩就安撫她，輕輕說道：「不抖，不抖。」接着兩人抱抱和親吻了一下，好sweet。Rainie又交代今次公開交婚片段的原因：「我承諾過大家，我必須跟你們分享這個喜悅，所以還是把這影片公開，希望你們看了很開心很感動，感受到我的幸福。」

Rainie素顏兼穿着睡衣。(微博截圖)

點擊下圖逐格睇李榮浩向Rainie求婚過程：