港姐2020︱40億千金蔡頌思、KOL蔡小蝶退選　疑因有其他合約在身

每年香港小姐選舉總會有不少是非，今屆也不例外，有參賽佳麗甚至會被揭黑歷史，又或是可能會有人退選。昨日（11/7）無綫（TVB）為一眾參賽佳麗進行了第二輪的面試，有「40億千金」之稱、現年26歲的蔡頌思，以及報稱任職Freelance model、現年23歲的蔡小蝶亦有份去面試，不過之後卻沒有會見傳媒，而兩人昨晚更突然於IG宣布退選，據悉，她們都分別與其他機構有合約在身，跟TVB的合約有牴觸。

有「40億千金」之稱，現年26歲的蔡頌思。(蔡頌思ig)

蔡頌思於IG story表示：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」並未有特別交代原因。而蔡小蝶就有於IG story上講明原因，留言說：「我很好，因為私人原因和工作的牴觸，很抱歉不能繼續參賽，今天發生得太突然，不能好好處理，希望大家多多支持其他的參賽者～臨走前還跟好多美女有愛我抱抱～開心！！！今天無憾～」另外又補充說：「好像沒有很清晰，我退賽了～其實退賽是遲早的事，所以一切看開就好～」

報稱任職freelance model，現年23歲的蔡小蝶。(蔡小蝶ig)

點擊下圖逐格睇兩人於IG宣布退選的post：

蔡頌思IG靚相：