何鴻燊逝世│賭王牽紅線認識郭晶晶　霍啟剛：算是我們的「媒人」

何鴻燊於5月26日逝世，享年98歲。（資料圖片）

賭王何鴻燊喪禮日前已經完成，一連數日大批政商界人士到靈堂最後致意。霍啟剛同太太郭晶晶一齊出席喪禮，7月10號晚霍啟剛再於社交網站撰文，更透露原來他與太太的相識是由賭王牽紅線：「回想起來他亦算是我和晶晶的「媒人」。」

霍啟剛貼出珍貴合照，原來賭王就係佢同郭晶晶嘅媒人。（Facebook：@霍啟剛 Kenneth Fok）

霍啟剛貼出兩夫婦同賭王嘅合照，留言話：「過去與何博士相處的畫面，一幕幕在腦海回放：他的風趣幽默、他的和藹親切、他說的大道理...何博士與我爺爺相知相交數十載，在公是最佳拍檔，在私也是知心好友。回想起來他亦算是我和晶晶的「媒人」，2004年金牌運動員訪港，何博士邀請代表團到澳門，我是在船上認識晶晶的，那是我第一次和晶晶交談。何博士一生貢獻國家、貢獻香港、貢獻澳門，值得我們敬佩，願他一路好走，並向他的家人致以最真摯的慰問。」

霍啟剛同郭晶晶初次見面，原來正在何鴻燊活動上。（Facebook：@霍啟剛 Kenneth Fok）