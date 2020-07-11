唐詩詠借創作劇本首度解開童年心結：阿田同翠如都話從來冇聽過！

「無綫視后」唐詩詠（Natalie）今日（11/7）中午與戲劇老師甄詠蓓，以擔任創作指導的演員「蝦頭」楊詩敏，一同亮相於中環大館舉行的「動戲‧童迷香港藝術計劃」，其中一項活動名為「私密故事系列」，唐詩詠聯同插畫師陳芷嫣一同創作動畫《最後的那一瞬間》，前者負責編寫劇本和聲演，後者則負責繪製50張插畫，再製作成為長約10分鐘的短片，而預先登記的觀眾，更加以參加唐詩詠帶領的行禪活動和私密分享會。

撰文：游大東

唐詩詠笑言，今次這套《最後的那一瞬間》動畫，將自己的內心世界呈現出來，就連好姊妹田蕊妮和黃翠如都說從來不知道她小時候有這些經歷。（葉志明攝）

唐詩詠坦言，甄詠蓓足足花了一年時間籌劃這個藝術展，主題是「迷失的小孩」（Lost Child），有很多同學參與，透過不同的藝術形式訴說故事。「最初係想做一齣短嘅舞台劇，係獨腳戲，約一小時左右，之後因為一啲原因做唔到，要將作品放上網，我諗咗好耐，有啲咩可以放喺網上，既講到我個故仔，又同年輕人有關呢？後來我有個做插畫師嘅同學，佢嚿嘢一定要接觸人，（因為疫情）做唔到，於是我哋覺得不如一齊做，就變成而家呢條片。」

「無綫視后」唐詩詠（Natalie）今日（11/7）中午與戲劇老師甄詠蓓，以擔任創作指導的演員「蝦頭」楊詩敏，一同亮相於中環大館舉行的「動戲‧童迷香港藝術計劃」。（葉志明攝）

參與計劃的同學，有些會講別人的故事，為何唐詩詠最後決定要講自己小時候的經歷？她解釋，這個活動包含一系列工作坊，舉辦最主要之目的是想帶出漫漫人生裏，有喜有悲乃必然，但所有事情都一定可以克服。「我哋嘅老師David Glass（英國劇場大師兼創立「迷失兒童計劃」）成日都講一句說話就係，喺藝術入面，我哋唔係解決個問題，而係去玩轉個問題（Play with problems），係佢令我開咗呢一度門，我好少冇喺大眾、甚至乎喺自己嘅朋友面前講自己嘅故事，因為我自己都覺得好似唔係好想講出嚟，我自己都未Overcome得到。」

唐詩詠聯同插畫師陳芷嫣一同創作動畫《最後的那一瞬間》，前者負責編寫劇本和聲演，後者則負責繪製50張插畫，再製作成為長約10分鐘的短片，將多年來絕少向外透露的兒時心結呈現出來。（葉志明攝）

「其實我都係一個Lost Child！」唐詩詠說。父母離異以及孤獨成長期，是她從未解開的心結，多年來都一直影響她待人接物的態度。「當時嗲哋同媽咪分開啦，好長時間我都係自己一個人，變咗由細個開始，都唔係好識得同人溝通，因為我唔係好需要，變咗細個呢啲野一直都冇去處理，冇去講，大個之後，因為做嘢，我需要同人地去溝通，我都覺得自己係會做到，因為我知道我一定會做到，我先會溝通到，但如果真實一面，我會Prefer唔好講嘢，或者我未必識點去講，所以呢個過程對我而言都好重要，令我都發現咗，原來細個嗰個結，一直都冇解開到，但而家我都有呢個勇氣去講，所以都希望鼓勵大家講自己嘅故仔，想話畀佢哋聽，唔係要人哋幾明你自己，而係你有幾了解你自己，呢樣嘢先係我想做嘅。

「動戲‧童迷香港藝術計劃」參與學員眾多。（葉志明攝）

問到好姊妹田蕊妮有沒有先給予意見，唐詩詠笑指她看了並說很喜歡，「佢好鍾意呀，其實佢本來今日會嚟，但佢有啲唔舒服，我就好驚，因為而家疫情嘛，就同你講：你唔好嚟喇，我Send條片畀佢睇，因為大家都未必估到我會做呢一樣嘢，佢哋亦都從來冇聽過我嘅故事，其實翠如都有睇，但我都未同佢傾偈囉，未同佢傾睇完個感受，所以我諗可能要再約佢哋食飯，當然佢哋第一句一定係話好好睇啦，但如果要再Deep啲嘅感受，可能要食飯嘅時候傾先會知。」

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