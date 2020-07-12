九五至尊︱江華演雍正成經典　被指經常扮劉德華︰邊扮到咁多年？

由張家輝、林峯、郭羨妮以及唐寧主演的無綫（TVB）醫療劇《天涯俠醫》（2004）於日前播出大結局，緊接在深宵時段播出的是由江華、張可頤以及吳美珩主演的經典穿越劇《九五至尊》。劇集於2003年首播，當年成績叫好叫座，江華更憑雍正帝一角奪得「我最喜愛的電視男角色」，他由古代穿越到2003年的香港擔任建築公司CEO，擺着皇帝款的行為和動作令觀眾留下深刻印象，更成為了他在TVB的代表作。

江華憑雍正帝一角奪得「我最喜愛的電視男角色」。（影片截圖）

現年57歲的江華1996年由亞視轉投無綫，先後參演多部劇集，大部分都是擔任男主角。及後於2004年離開TVB北上搵真銀，亦曾投身保險界工作一年，他透露減少幕前演出是因為不想再做滿足不到自己的工作，他想追尋理想和樂趣，培育新一代演員。

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入行多年，江華經常被指與劉德華相似，亦會將二人作比較，更有人質疑江華是刻意模仿劉德華。他曾在訪問中說從來都不覺得與劉華相似，更指「如果是扮對方，又點會扮到咁多年？」又自爆女兒曾認錯劉德華為爸爸，有一次江華接囡囡放學，她指着巴士車身的廣告說：「呢個人好似你，學緊爸爸」，江華一看原來是華仔，就開始承認某些角度的確跟華仔相似。

江華跟前歌手麥潔文（Kitman）結婚後育有一對子女，26歲的囝囝Bryan高大有型，曾被喻為最強星二代。不過Bryan拒絕入行做藝人，而選擇做護士服務社會大眾，獲網民大讚他靚仔又有愛心。

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