【懸案未決】髮型師失蹤兩年尋回骸骨　網民指丈夫弒妻棄屍荒野

經典紀錄片《懸案未決》（Unsolved Mysteries）自1987年首播至今一直都深受懸疑劇迷歡迎，節目原創團隊跟《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊合作炮製全新一輯的《懸案未決》於7月1日在Netflix上架，並登上香港地區點播排行榜十大。節目以紀錄片方式解開十幾年的懸案，並開放網站讓觀眾或民眾提供重要線索，希望讓死者安息。

節目原創團隊跟《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊合作炮製全新一輯的《懸案未決》。（節目海報）

在今季第二集〈13 Minutes〉中，詳細講述一位髮型屋老闆娘Patrice Endres於2004年4月15日在髮型屋外突然消失的事1。當日Patrice如常回到髮型屋工作，為兩位客人理髮後於早上11點35分鐘跟客人談了兩分鐘電話後就突然消失，其後再有人於11點50分致電店鋪，惟Patrice已經沒有接電話。有證人表示在這關鍵的13分鐘內，看到一可疑車輛泊在門口的正前方，Patrice跟一位年長女士發生肢體碰撞。

經過調查發現，店內沒有任何異樣亦非常整齊，只是收銀機的錢不翼而飛，現場沒有血跡沒有拖行的痕跡，所以根本沒有足夠的線索質向任何明確的方向調查。Patrice的兒子和好友都紛紛表示後父Rob非常有嫌疑，原因是Rob對Patrice的控制和保護慾非常強，更會妒忌Patrice跟朋友的交情，只想獨佔Patrice，令Patrice有離婚的打算。後來警方發現Rob擁有犯罪學學位，於是對他展開深入調查，但因Rob擁有不在場證據而無法將他入罪。

Patrice跟第二任丈夫Rob結婚7年。（影片截圖）

失蹤600日後尋獲屍體

儘管Patrice失蹤的日子愈來愈長，警方並沒有放棄調查。當時警方盤問了有機會綁架Patrice的兩位連環殺人犯，其中一人指將她掉進河中，但一直都找不到Patrice的遺體，最後疑犯亦表示要收回證供。最後在Patrice失蹤後的600日，有人在遠處的森林發現Patrice的骸骨，但至今仍未找到兇手。Patrice的骸骨遍佈荒野，需要鑑證人員翻開枯葉逐片收集，但至今死因不明。

最後在Patrice失蹤後的600日，有人在遠處的森林發現Patrice的骸骨。（影片截圖）

與骨灰同眠 觀眾心寒

最大嫌疑犯Rob接受訪問時不斷拋出自己的不在場證據，邊說邊瘋狂大笑，就算有不在場證據都未能完全排除他就是兇手。Rob透露收到Patrice火化後的骨灰後，將骨灰放在床上每晚跟Patrice一起睡覺：「她就像是我的啤啤熊，因為我們以前就是那樣睡覺，抱在一起睡，讓我想起了美好的回憶。對，我對Patrice的保護慾很強，但現在我擁有她了。 」

有大批網民表示看到Rob這番話而感到不寒而慄，更指Rob的笑容非常變態，而態度和言談根本不想痛失妻子的男人。雖然Patrice這宗懸案過了16年，但一直都找不到真兇，節目最後亦提供了網站「unsolved.com」，希望有人能夠提供線索破案。