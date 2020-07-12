「美國隊長」緋聞女友Lily James「漏斗腰」搶Fo　公開4招減肥法

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前被外媒影到與「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）深夜秘密在酒店約會，疑爆出新戀情。而於英國時間周三 (8號) ，兩人就再被拍到在倫敦一個公園散步兼坐草地食雪糕談情。Lily當年演出《仙履奇緣》時，穿上公主裝的她以一條「漏斗腰」搶晒Fo，她本身亦有一套快速減肥秘訣，曾經公開簡單四招讓大家跟她一起Keep fit。

Chris Evans。(Chris Evans twitter)

第一招就是戒甜，Lily 很愛吃甜食，包括巧克力、蛋糕、雪糕和糖果等，但她為了減肥就決心戒吃甜食，體重和脂肪比例明顯下降。

第二招就是蛋白質餐單，她每天至少攝取5種以上的高蛋白質食物，包括高蛋白奶昔、魚、雞肉等，以攝取大量蛋白質再搭配少量的健康脂肪與大量蔬菜。

第三招是起床運動，Lily 起床第一件事就是做仰臥起坐。

第四招是做重量訓與帶氧運動，她會平均分配重訓與帶氧運動的比例，並在一段時間內增加重量訓練，這樣能有效地增肌減脂。她亦推薦拳擊運動，可以快速消耗大量卡路里。

Lily James亦有一套快速減肥秘方。(getty images)

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