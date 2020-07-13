書展2020｜與溫碧霞支持貿發局延期　方健儀：在免疫的書展中相見

每年書展吸引過百萬人次進場，圖為2019年書展。（資料圖片 / 余俊亮攝）

每年7月舉行嘅書展都係年度盛事，七日展期吸引過百萬人次入場。但最近香港肺炎第三波疫情再趨嚴重，喺多個書商表明退出後，主辦書展嘅貿發局終於喺7月13日中午，發聲明將第31屆香港書展名七月另外三個同期活動延期舉行。今年有份出書嘅藝人好似溫碧霞、方健儀都表示贊成。

李佳芯嘅散文集原定於書展推出。（IG：@aliaime）

溫碧霞去年推出寫真集《海潮》反應理想，書商今年再度邀請Irene推出第二版，原本準備於本周六現身書展出席感謝fans見面會，對於書展延期Irene表示十分支持：「今朝一直留意著進展，啱啱收到書商正式通知7月書展決定延期，我唔失望呀，完全支持決定，只係希望疫情快啲結束，依家最緊要安全及人人都身體健康，大家一定要帶口罩，飲多啲熱檸水。我哋會完全配合貿易發展局決定，因為今次寫真集主要為慈善，我哋已收到一批內部訂購，亦會放上網出售，其餘再待貿發局公布書展日期，再在書展出售，祝大家身體健康！」

溫碧霞今年推出推出寫真集《海潮》第二版，原定到書展答謝粉絲。（微博：@溫碧霞irenewan）

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至於方健儀更早喺貿發局宣佈書展延期前，已經喺IG表示：「作為今年在書展出書的作者，我絕對明白各方付出的人力物力與努力，但我認為，安全永遠不能妥協，大家的健康一定行先。「留得本書在，那怕冇得賣？」大家最重要百毒不侵，期望在疫情緩和後，我們在「免疫」的書展中相見。」