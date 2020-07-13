九五至尊｜張可頤03年首奪視后登高峰　代言纖體公司挑戰性感底線

繼《天涯俠醫》之後，無綫又在凌晨劇場重播《九五至尊》接棒，深宵煲劇熱潮又要持續！《九五至尊》由江華、張可頤以及吳美珩主演，故事是講述雍正皇帝（江華飾）在200年前的清朝被呂四娘（張可頤飾）行刺，但二人卻遇上水龍捲，並穿越時空來到21世紀的香港。雍正陰差陽錯成為李大蝦，並且進入兆康建材工作，利用自己的智慧謀略輔佐三公子岑日禮（林韋辰飾）在家族企業的勾心鬥角中平步青雲，更遇上四小姐岑日愛（吳美珩飾）譜出戀曲；而呂四娘亦成為兆康建材老闆岑兆康（秦沛飾）的貼身保鏢。整劇的首要看點就是由古代穿越至現代，尤其對新事物特別抗拒的呂四娘，頻頻因為不適應而鬧出笑話。

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《九五至尊》成績佳

2003年播放的《九五至尊》在當年叫好叫座，除了首播錄得全劇平均34點、最高達至46點之外 ，更在「萬千星輝賀台慶2003」上橫掃獎項，包括江華奪「本年度我最喜愛的電視男角色 」、秦沛獲「本年度我最喜愛的實力非凡男藝員」、張可頤更憑此劇首奪視后寶座兼同時獲「本年度我最喜愛的電視女角色」。當年奪視后的張可頤成功在最後五強擊敗《談判專家》的郭可盈、《戇夫成龍》的宣萱、《帝女花》的佘詩曼以及《衝上雲霄》的陳慧珊，可謂攀上事業高峰，其後在《金枝慾孽》中飾演的安茜姑姑（安貴人）亦大受觀眾歡迎。

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其實張可頤在2003年除了憑奪「視后」攀上事業高峰之外，同年亦成為一間纖體公司的代言人，而且更多次性感登場出席代言活動，當中一張泳衣廣告相片更一度震憾整個娛樂圈。其實17年前的「性感尺度」較現時低，只穿內衣或較暴露的服裝出席公開活動已經非常大膽，而且當日張可頤、吳君如以及陳妙瑛以超性感裝束在銅鑼灣做宣傳活動，成功掀起一時熱話。

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